Procuraduría hará seguimiento a dos casos de presunta vulneración de derechos a menores en Cali

La Procuraduría General de la Nación hará seguimiento a dos casos relacionados con posibles vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Cali y el Valle del Cauca.

El primer caso está relacionado con una denuncia pública sobre un presunto abuso sexual contra una niña de 9 años. La situación habría sido conocida a partir de contenido encontrado en un teléfono celular que habría sido hurtado y posteriormente difundido.

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Ante estos hechos, la Procuraduría realizará seguimiento a las actuaciones adelantadas por el ICBF y las demás autoridades competentes, con el propósito de verificar las medidas de protección y restablecimiento de derechos, la atención en salud, el acceso a la justicia y la activación de las rutas correspondientes para la protección de la menor.

El segundo caso corresponde a las denuncias en redes sociales sobre presuntas situaciones de maltrato y el uso de medidas de contención física contra niños en un centro de estimulación sensorial de Cali.

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Frente a esta denuncia, la Procuraduría solicitó verificar las condiciones en las que se habrían presentado los hechos y establecer si se están garantizando los derechos de los menores involucrados.