La condecoración que le entregó el presidente Petro al ministro Guillermo Jaramillo por la salud

Varias han sido los cuestionamientos que ha recibido la condecoración que le entregó el presidente Gustavo Petro al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Y es que en Casa de Nariño, el presidente realizó un acto donde le entregó la Orden de Boyacá al ministro, una condecoración “por su vida dedicada a la salud pública”, pero con cifras oficiales de deudas por hasta $ 33 billones en el sistema de salud.

El hecho generó conmoción por la entrega de la Orden de Boyacá, a un funcionario que ha sido cuestionado por la crisis que enfrenta el sistema de salud, las deudas de las EPS, hospitales y clínicas, que se le suman a las denuncias por desabastecimiento de medicamentos en el territorio nacional.

¿Por qué lo condecoró el presidente?

Según el presidente, el ministro Jaramillo ha logrado la inversión presupuestal en salud más grande en la historia de Colombia.

También, ha logrado reducir sustancialmente las tasa de mortalidad infantil y materna del país; adelantar 2.600 proyectos de infraestructura hospitalaria; y atender 10.000.000 de familias con el sistema de atención primaria.

También, asegura que ha logrado sobreponer a la Nueva EPS, después del robo de 22 billones d pesos por sus administradores privados.

¿Qué otras condecoraciones entregó?

La orden de Boyacá, que es la máxima condecoración del país, también fue entregada por el presidente a la representación de 29 organizaciones sociales, campesinas, obreras de desaparecidos y de derechos humanos al hospital San Juan de Dios de Bogotá.