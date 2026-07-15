Santa Rosa del Sur y Morales, con CDI nuevos: Yamil Arana entregará seis en total este año

Los nuevos CDI tienen la dotación necesaria para los menores. // Gobernación de Bolívar

El gobernador Yamil Arana continúa cumpliendo uno de sus compromisos con la niñez bolivarense al liderar la recuperación de seis Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que permanecieron abandonados durante casi una década y que este año serán entregados al servicio de las familias del sur del departamento.

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Los dos primeros centros, ubicados en Santa Rosa del Sur y Morales, ya fueron completamente terminados y están listos para su inauguración. Durante lo que resta del año se entregarán también los CDI de Río Viejo, El Peñón, Hatillo de Loba y Barranco de Loba, completando así la recuperación de las seis obras.

Con esta intervención, la administración de Yamil Arana salda una deuda histórica con la primera infancia, garantizando espacios modernos, seguros y adecuados para la atención integral de niños y niñas en sus primeros años de vida, fortaleciendo su desarrollo, educación inicial y nutrición.

“No queremos obras inconclusas en Bolívar. Prometimos recuperar los CDI y lo estamos cumpliendo. Queremos que nuestros niños y niñas puedan tener acceso a ambientes con todas las comodidades, con personas capacitadas para que los ayuden en su crecimiento y formación”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

Cada Centro de Desarrollo Infantil cuenta con estructura en concreto reforzado, cubierta metálica, redes hidrosanitarias y eléctricas, además de espacios especializados como lactario, zona de cunas, área de gateo, aulas, sala de profesores, baterías sanitarias y ambientes diseñados para brindar una atención integral y de calidad a la primera infancia.

La recuperación de estos seis CDI representa una apuesta del Gobierno de Bolívar por el bienestar de cientos de niños y niñas que durante años esperaron la culminación de estas obras. Con su entrega antes de finalizar 2026, Yamil Arana reafirma su compromiso de transformar el abandono en oportunidades y de priorizar el futuro de la niñez bolivarense.