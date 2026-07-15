Conozca los Centros de Vida con cupos disponibles para este segundo semestre en Cartagena

Conozca los Centros de Vida con cupos disponibles para este segundo semestre

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, habilitó nuevamente las inscripciones para que las personas mayores de 60 años en adelante hagan parte de los Centros de Vida del Distrito y accedan de manera gratuita a los servicios y actividades que promueven un envejecimiento activo, saludable y con dignidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Actualmente, son 30 Centros de Vida los que brindan atención integral a las personas mayores, convirtiéndose en espacios de encuentro, aprendizaje y bienestar para esta población. De cara al segundo semestre del año, varios de estos centros cuentan con cupos disponibles para vincular a nuevos beneficiarios y ampliar la cobertura de atención en las diferentes comunidades de Cartagena.

_“Los Centros de Vida fueron creados para que nuestras personas mayores se sientan acompañadas, activas y valoradas. Aquí encuentran atención integral, oportunidades para seguir aprendiendo y emprendiendo, socializar y mejorar su calidad de vida. Por eso invitamos a las personas mayores de aquellas comunidades que tienen cupos disponibles a que disfruten de estos espacios”,_ expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

Estos son los Centros de Vida con cupos disponibles

Los Centros de Vida atienden de lunes a viernes, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 p.m. A continuación, te compartimos el listado de Centros de vida que están recibiendo inscripciones.

Localidad Histórica y del Caribe

•⁠ ⁠Nuevo Bosque

•⁠ ⁠Bocachica

•⁠ ⁠El Zapatero

•⁠ ⁠San Francisco

•⁠ ⁠San Isidro

•⁠ ⁠Los Calamares

•⁠ ⁠Caño del Oro

Localidad de la Virgen y Turística

•⁠ ⁠Bayunca

•⁠ ⁠Chiquinquirá

•⁠ ⁠El Pozón

•⁠ ⁠El Tancón

•⁠ ⁠Las Palmeras

•⁠ ⁠Nuevo Paraíso

•⁠ ⁠Ricaurte

•⁠ ⁠Pontezuela

Localidad Industrial y de la Bahía

•⁠ ⁠La Reina

•⁠ ⁠Ciudadela 2000

•⁠ ⁠César Flórez

•⁠ ⁠El Socorro

•⁠ ⁠Los Caracoles

•⁠ ⁠Bellavista

¿Cómo realizar la inscripción?

Para inscribirse, la persona mayor debe acercarse, en compañía de un acudiente, al Centro de Vida más cercano y presentar los siguientes documentos:

•⁠ ⁠Copia de la cédula ampliada al 150 % de la persona a inscribir.

•⁠ ⁠Historia clínica con vigencia no mayor a seis meses.

•⁠ ⁠Copia del SISBÉN.

•⁠ ⁠Carné de vacunación.

•⁠ ⁠Copia de la cédula del acudiente.

•⁠ ⁠Recibo de servicio público.

•⁠ ⁠Carpeta oficio con gancho legajador.

•⁠ ⁠Copia del certificado ADRES.

Espacios para vivir con bienestar

En los Centros de Vida, las personas mayores reciben alimentación balanceada con enfoque en seguridad alimentaria, atención de profesionales en fisioterapia, enfermería, psicología y trabajo social, además de participar en actividades recreativas, culturales y de integración comunitaria.

Además, cuentan con procesos de formación y acompañamiento para el fortalecimiento de iniciativas productivas, encuentros intergeneracionales con instituciones educativas y talleres desarrollados mediante alianzas con entidades públicas y privadas, contribuyendo a una vida activa, participativa y con mayores oportunidades.