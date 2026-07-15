Bolívar Compra Bolívar vuelve en su octava edición para impulsar el crecimiento empresarial

Con el propósito de seguir dinamizando la economía regional y generar nuevas oportunidades comerciales, FENALCO Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena realizan la octava edición de Bolívar Compra Bolívar, el próximo martes 11 de agosto, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Salón Cartagena del Hotel Estelar.

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Esta iniciativa busca fortalecer el mercado de productos y servicios del departamento mediante un espacio diseñado para el relacionamiento empresarial, el networking y la generación de negocios entre empresarios, emprendedores, compradores y proveedores de diferentes sectores económicos.

Durante sus siete versiones anteriores, Bolívar Compra Bolívar ha demostrado ser una plataforma efectiva para el crecimiento empresarial, en 2025 reunieron a 680 empresas participantes en la rueda de negocios, más de 1.200 asistentes a la muestra comercial y facilitando más de 3.800 citas de negocios, cifras que evidencian el impacto positivo del evento en el desarrollo económico de la región.

“Bolívar Compra Bolívar se ha consolidado como una plataforma que fortalece el tejido empresarial de nuestro departamento, facilitando conexiones estratégicas entre empresarios, emprendedores y compradores. Cada edición representa una oportunidad para impulsar los negocios locales, generar nuevas alianzas comerciales y contribuir al crecimiento económico de Bolívar”, afirmó la doctora Mónica Fadul, directora ejecutiva de FENALCO Bolívar.

“Conectar empresas, abrir mercados y generar confianza entre los actores económicos del territorio es clave para impulsar una región más competitiva. Desde la Cámara de Comercio de Cartagena trabajamos para que Cartagena y Bolívar sigan consolidándose como un hub empresarial del Caribe, donde las empresas puedan fortalecer sus capacidades, generar alianzas, ampliar su presencia comercial y participar activamente en nuevas dinámicas de crecimiento. Este tipo de escenarios nos permite seguir tejiendo progreso, confianza y desarrollo para nuestro territorio”, destacó Andrea Piña, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.”, destacó Andrea Piña, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

En esta edición, los participantes tendrán la oportunidad de ampliar su red de contactos, identificar nuevos clientes y proveedores, fortalecer alianzas comerciales, evaluar el interés del mercado por sus productos o servicios y concretar reuniones de negocio previamente programadas mediante la aplicación Conecttio, plataforma que permitirá un agendamiento de citas ágil y estratégico.

Las empresas interesadas podrán vincularse de tres maneras: como patrocinadores, fortaleciendo el posicionamiento de su marca durante el evento; como expositores en la muestra comercial; o como participantes en la rueda de negocios, donde podrán acceder a reuniones previamente programadas con potenciales aliados comerciales.

La convocatoria está abierta para empresas y emprendedores de sectores como salud, industrial, procesos químicos e insumos agropecuarios, alimentos y víveres, restaurantes, hoteles y servicios turísticos, construcción, tecnología y comunicaciones, vigilancia y seguridad privada, textiles y confecciones, servicios al comercio, artículos para oficina, entre otros.

La entrada a la muestra comercial será gratuita, permitiendo que empresarios, emprendedores y público en general conozcan la oferta de productos y servicios de las empresas participantes y apoyen el crecimiento del mercado local.

Con esta iniciativa, FENALCO Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena reafirman su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial, la promoción de los negocios locales y la generación de espacios que impulsan la competitividad y el desarrollo económico del departamento.

Para conocer las diferentes modalidades de participación y el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse al correo electrónicofenalcobolivar@fenalco.com.coymcaro@cccartagena.org.co