Pasajera sufre aparatosa caída al salir disparada de un jeep tras un choque en Cartagena

Un impactante accidente de tránsito registrado en el barrio Pedro Salazar mantiene en alerta a las autoridades de Cartagena debido a la falta de control sobre el transporte informal que transita por esta zona. Teresa Henao, una ciudadana que regresaba de una cita médica, terminó volando por el aire desde la parte trasera de un jeep colectivo y cayendo de espalda en plena carretera luego de un fuerte choque contra una camioneta estacionada.

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La emergencia ocurrió el pasado viernes luego de que la afectada abordara el vehículo en la bomba de San Felipe. De acuerdo con el relato de la víctima, el conductor manejaba con exceso de velocidad y notable afán; al intentar orillarse a la altura de una ferretería para dejarla, no midió la distancia y colisionó de forma violenta contra el automotor parqueado. El impacto fue tan fuerte que rompió los vidrios del jeep y expulsó a la pasajera hacia la vía pública.

A pesar de percatarse de que la mujer había salido disparada y rebotado dentro del colectivo, el conductor decidió no detenerse a auxiliarla y escapó del lugar de los hechos de manera inmediata. Varios transeúntes, vecinos del sector, un paramédico y patrulleros de la policía acudieron a socorrer a la mujer, quien presentaba hematomas y agudos dolores en su pierna, brazo y espalda, antes de ser trasladada en ambulancia a la Clínica Higea.

Henao, quien ya instauró una denuncia formal por daños, perjuicios y accidente automovilístico, hizo un fuerte llamado a la administración distrital para que se regularice este tipo de transporte en los sectores del Paseo de Bolívar y Torices. Al mismo tiempo, exigió al conductor prófugo que aparezca y asuma las consecuencias de sus actos, pues de haber venido otro vehículo detrás de ella la historia habría tenido un desenlace fatal.