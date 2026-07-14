Más de 300 niños y niñas de Pasacaballos disfrutaron de “Cine al Parque”

Lo que para muchos puede ser un plan cotidiano, para otros puede convertirse en un recuerdo para toda la vida.

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Más de 300 niños y niñas de Pasacaballos vivieron una tarde llena de emoción, alegría y unión familiar gracias a Cine al Parque, una iniciativa que lleva la magia de la pantalla grande directamente a comunidades donde muchos niños tienen acceso limitado a una sala de cine.

Esta gran jornada fue posible gracias al liderazgo de William Portos Acosta, líder de Pasacaballos, y al compromiso voluntario del Líder social Juan José Jiménez y Yerlys Támara, quienes continúan impulsando este proyecto con un propósito claro: llevar alegría, entretenimiento sano y experiencias inolvidables a la niñez de nuestras comunidades.

Gracias al apoyo del Consorcio Edificación Sedes Oficiales, Ecopetrol, la Fundación Madre Herlinda y Bavaria, a través de Fundasaber, se gestionaron refrigerios y alimentos para los asistentes, haciendo de esta jornada una verdadera fiesta para las familias de Pasacaballos.

Pero esta vez no se trató solo de ver una película. Se trató de reunir a una comunidad, compartir en familia y demostrar que, cuando las voluntades se unen, una pantalla, unas palomitas y muchas ganas de servir pueden convertirse en una noche inolvidable.

Más de 300 sonrisas fueron la mejor película de la noche.