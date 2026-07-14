Incendio en apartamento en Ciudadela La Paz deja pérdidas materiales para una familia

El cuarto de los niños fue el principal afectado. // Caracol Radio Cartagena

Un incendio registrado en un apartamento en Ciudadela La Paz, en el barrio El Pozón, dejó cuantiosas pérdidas materiales para una familia que hoy pide la solidaridad de los ciudadanos. Aunque la emergencia generó momentos de tensión, la oportuna y rápida reacción de un adolescente de 14 años evitó una tragedia al poner a salvo a sus dos hermanos menores de edad antes de que el fuego se extendiera por todo el inmueble.

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Yoselin Gómez, madre de los menores, relató que el incidente ocurrió el pasado domingo por la mañana mientras ella se dirigía a la iglesia. Sus hijos se encontraban en la sala de la vivienda cuando se percataron de que salía humo de una de las habitaciones, momento en el que el hijo mayor evacuó rápidamente a los pequeños de cuatro y siete años.

Al lugar de la conflagración llegó el Cuerpo de Bomberos de Cartagena para controlar la situación, logrando evitar que las llamas se propagaran hacia los apartamentos vecinos.

A causa de la emergencia se quemaron varias pertenencias de la familia, incluyendo enseres y camas, debido a un fuego que al parecer fue provocado por un cortocircuito en uno de los enchufes del cuarto de los niños.

Actualmente, las autoridades investigan las causas exactas del siniestro para evaluar las condiciones del cableado y las constantes fluctuaciones de energía que la comunidad ha reportado en la zona.

La familia se encuentra temporalmente alojada en habitaciones alquiladas y con los menores repartidos en casas de allegados debido a los daños en su hogar.

Las personas interesadas en brindar apoyo con alimentos, ropa o cualquier ayuda económica pueden comunicarse directamente con Yoselin Gómez al número celular 301 717 2305.