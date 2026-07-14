En Cartagena, la UNGRD entregó oficialmente buque para la atención de emergencias

El Gobierno nacional fortalece las capacidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) con la entrega del Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje ARC La Guajira, una embarcación que reforzará la atención de emergencias y la asistencia humanitaria en el país.

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Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia Nacional frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),con el propósito de mejorarla preparación de los territorios frentea las contingencias asociadas al cambio climático.

La UNGRD entregó oficialmente la embarcación durante la ceremonia de bautizo y afirmado del pabellón, realizadaen la Base Naval ARC “Bolívar”, en Cartagena.

En este sentido, el director general de la UnidadNacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, señaló: “El compromiso del presidente Gustavo Petro con la gestióndel riesgo es una realidad. Hoy el ARC La Guajira entra en operación para ampliar la capacidad del Estado para atender las emergencias y los desafíos que impone la crisis climática.”

La llegada del ARC La Guajira responde a la estrategia del Gobierno nacional para enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar la atención de las comunidades donde el accesopor vía marítimarepresenta uno de los principales desafíos durante una emergencia.

Operado por la Armada Nacional, el ARC La Guajira fortalecerá la articulación entre las entidades del Estado durante la atención de emergencias por vía marítima.

Está preparado para permanecer hasta 20 días en el mar sin reabastecimiento y transportar hasta 700 toneladas de carga.

Además, puede movilizar 56 mil galones de agua, ayuda humanitaria, maquinaria, carrotanques, equipos especializados y personal de respuesta. También dispone de un centro de mando y control para coordinar operaciones de búsqueda y rescate.

La construcción del ARC La Guajira representó una inversión cercanaa los 60 mil millones de pesos realizada por la UNGRD, como parte de la estrategia del Gobierno nacionalpara mejorar la logística humanitaria en los territorios de más difícil acceso.

La tripulación estará integrada por cuatro oficialesmujeres, entre ellas la capitán de navío Katherine Bolaños, además de 17 suboficiales y un infante de Marina. Las cuatro oficiales estarán al frente de las misiones de apoyo logístico y asistencia humanitaria.

Este liderazgo también refleja la transformación que vive la gestión del riesgo en el país. Al respecto, Javier Pava Sánchez afirmó: “Esta tripulación demuestra que cada vez más mujeres asumen un papel protagónico en la atención de emergencias y la asistencia humanitaria.”

Con el ARC La Guajira, el Estado incorpora una herramienta estratégica para llevar asistencia humanitaria por vía marítima y ampliar su capacidad para atender emergencias en los territorios de más difícil acceso.