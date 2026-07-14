Condenan a cinco años de prisión a mujer por disparar contra una ciudadana en Cartagena

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Miryan Zoonellis Pérez Morales de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado aceptara su responsabilidad en las agresiones que con arma de fuego le provocó a otra mujer. El ataque fue provocado como represalia ante una riña que previamente sostuvo la víctima con un familiar de la ahora condenada.

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El atentado ocurrió el 4 de noviembre de 2024 en el barrio El Pozón de Cartagena, donde la ahora sentenciada le disparó a la víctima, para entonces de 33 años. La oportuna atención médica permitió que la mujer se recuperara.

La Fiscalía demostró que Pérez Morales, de 33 años, incurrió en los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Un juez de conocimiento aprobó el preacuerdo suscrito entre la agresora, La Fiscalía General de la Nación y su defensa técnica, por lo cual decidió sentenciarla a 5 años de prisión.

Esta sentencia se encuentra ejecutoriada.