Capturados dos presuntos asaltantes en Cartagena durante una persecución

En desarrollo de estrategias para contrarrestar el hurto, la Policía Nacional de Colombia logró la captura en flagrancia de dos presuntos delincuentes en el sur de la ciudad.

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El primer operativo se llevó a cabo en el barrio El Bosque, donde fue capturado un hombre conocido como “York”, de 22 años, quien fue señalado por la víctima de haber participado en un hurto cometido minutos antes.

La captura fue posible gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y a la información suministrada por la comunidad, lo que permitió ubicar y detener al presunto responsable mientras intentaba huir. De acuerdo con las investigaciones preliminares, momentos antes habría despojado a una mujer de una cadena de oro y un teléfono celular iPhone mediante la modalidad de raponazo.

Según las investigaciones, el capturado estaría presuntamente vinculado a otros hechos delictivos registrados en ese sector de la ciudad.

Un segundo operativo se desarrolló en el barrio 20 de Julio, donde las patrullas de vigilancia capturaron en flagrancia a un hombre conocido como “Jaider”, de 18 años, quien, presuntamente, minutos antes había intimidado a un ciudadano con un arma de letalidad reducida para despojarlo de una cadena de oro.

Los elementos recuperados están avaluados en más de 10 millones de pesos. Las víctimas agradecieron la rápida reacción de los uniformados, que permitió la recuperación de sus pertenencias y la captura de los presuntos responsables.

La Policía Nacional destacó que, en lo corrido del año, han sido capturadas 3.901 personas por diferentes conductas punibles en Cartagena, de las cuales 592 corresponden al delito de hurto.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, reiteró el compromiso institucional en la lucha contra la delincuencia e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente y contribuir con las autoridades en la identificación y judicialización de los responsables.

Finalmente, la institución invitó a los cartageneros a seguir colaborando bajo estricta reserva a través de la línea 123, con el fin de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.