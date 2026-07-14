Alcaldía busca crear la Empresa Distrital de Servicios Públicos para agua, aseo y alcantarillado

El concejo distrital de Cartagena comenzó a trazar formalmente un cambio de rumbo en la administración de los servicios básicos luego de que el alcalde Dumek Turbay Paz anunciara el pasado 1 de julio un proyecto de acuerdo para crear una nueva empresa pública de servicios públicos domiciliarios. Con esta iniciativa, el mandatario busca fortalecer la prestación del servicio y garantizar un control predominantemente estatal, una propuesta clave que tendrá su audiencia pública este miércoles 15 de julio ante los cabildantes.

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La nueva entidad se denominará Empresa Distrital de Servicios Públicos de Cartagena S.A.S. E.S.P. Su constitución está proyectada bajo un esquema mixto, con una participación pública mayoritaria del 90 % por parte del Distrito de Cartagena, mientras que el 10 % restante pertenecería a un socio estratégico privado, el cual debe contar con una reconocida experiencia técnica y operativa en el sector.

La propuesta responde a una coyuntura clave para el futuro de los servicios públicos en la capital de Bolívar:

El servicio de agua y alcantarillado: La concesión actual con la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar) finaliza en el año 2026. La intención del gobierno distrital es que la nueva Empresa Distrital de Servicios Públicos asuma estas operaciones una vez culmine el vínculo contractual vigente.

La concesión actual con la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar) finaliza en el año 2026. La intención del gobierno distrital es que la nueva Empresa Distrital de Servicios Públicos asuma estas operaciones una vez culmine el vínculo contractual vigente. El servicio de aseo: El contrato actual con la multinacional Veolia, encargada de la recolección y manejo de residuos sólidos en una parte de la ciudad, también está próximo a expirar. Con este proyecto, el Distrito proyecta que la nueva entidad pública asuma de manera directa la gestión de las basuras, lo que representaría la salida de Veolia de esta operación en Cartagena.

Con la creación de esta empresa de servicios públicos, el gobierno de Dumek Turbay busca recuperar la soberanía sobre los recursos del territorio, optimizar la cobertura y calidad de los servicios básicos en las tres localidades, y asegurar que las utilidades generadas sean reinvertidas directamente en el desarrollo social y la infraestructura de Cartagena.

El proyecto continuará su trámite legislativo en el cabildo distrital tras el desarrollo de la audiencia pública programada para el próximo 15 de julio de 2026.