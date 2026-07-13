Trágico choque e incendio en carretera de México deja 10 muertos y 10 heridos

Un accidente de gran magnitud ocurrido en la carretera Federal 15D Tepic-Guadalajara, una de las principales vías del occidente de México, dejó al menos diez personas muertas y diez heridas, según informaron las autoridades estatales.

El siniestro se registró en las inmediaciones del municipio de Magdalena, en el estado de Jalisco, cuando un tractocamión impactó una zona donde equipos de emergencia atendían un choque previo entre vehículos de carga. El nuevo impacto provocó un incendio que consumió varios vehículos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que el fuego destruyó por completo tres vehículos particulares y dos tractocamiones.

“Como consecuencia de este segundo impacto, tres vehículos particulares y dos tractocamiones fueron consumidos en su totalidad por el fuego”, señaló la dependencia en un comunicado.

Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de gran destrucción, con varios vehículos completamente calcinados sobre la autopista.

Entre las víctimas hay menores de edad

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, entre las personas fallecidas se encuentran dos menores de edad.

La entidad también informó que dos integrantes de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos durante la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas mortales.

Cuatro estadounidenses resultaron heridos

Las autoridades confirmaron que cuatro ciudadanos estadounidenses sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a un centro médico en Guadalajara.

“Cuatro pacientes en condición leve, todos ciudadanos estadounidenses, fueron trasladados al Hospital Arboledas en Guadalajara por una ambulancia privada desde la autopista”, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Gobernador de Jalisco califica el hecho como una tragedia

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que las autoridades continúan atendiendo a los heridos y coordinando las labores de rescate junto con la Guardia Nacional, Protección Civil y el Sistema de Atención Médica de Urgencias.

“De verdad es una gran tragedia que enluta a Jalisco y Nayarit”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Lemus indicó que su administración dispuso de ambulancias, helicópteros y otros recursos para apoyar la atención de las víctimas y garantizar el traslado de los heridos a hospitales públicos y privados.

“Daremos todo nuestro apoyo sin límites; es algo que nos tiene muy conmovidos y comprometidos con las familias víctimas de este accidente”, agregó.