Reino Unido declarará organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes que el Gobierno declarará organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, con penas de prisión para sus miembros.

El Gobierno presentará ante el Parlamento para su aprobación un proyecto de reglamento para prohibir tanto al IRGC como a otros dos grupos, el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha (IMCR) y el Cuerpo de Voluntarios de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU).

En un acto con miembros de la comunidad judía celebrado en los jardines de Downing Street, Starmer afirmó que el IRGC, clave en el aparato de seguridad del régimen iraní, tiene un “largo historial de utilizar grupos intermediarios y redes criminales para atacar a personas en el Reino Unido”.

“Nunca permitiremos que este país se convierta en un patio de recreo para Estados que quieren sembrar el miedo, la división y la violencia en nuestras calles”, afirmó.

“Estos nuevos poderes facilitarán el procesamiento y el encarcelamiento de cualquiera que lleve a cabo aquí en el Reino Unido su trabajo sucio”, añadió.

Si el Parlamento aprueba la medida a finales de esta semana, quienes cometan actos de sabotaje en territorio británico en nombre de estos grupos podrían enfrentarse a cadena perpetua.

También la expresión de apoyo a estas organizaciones, vinculadas respectivamente a los servicios secretos de Teherán y Moscú, se penalizará con hasta 14 años de cárcel.

El Reino Unido ha registrado en los últimos meses varios ataques, incluidos incendios provocados, contra objetivos de la comunidad judía e incluso propiedades del propio Starmer, que se han vinculado en última instancia a los Estados iraní y ruso.En una declaración escrita al Parlamento, la secretaria de Estado de Interior, Anglea Eagle, dijo que la ministra, Shabana Mahmood, ha concluido que las tres organizaciones seleccionadas cumplen con los requisitos exigidos para poder ser proscritas.

“La Guardia Revolucionaria Islámica, el IRGC, es un componente central del aparato de seguridad del Estado iraní y responde directamente ante el líder supremo de Irán”, afirmó en el texto.

“Su función va mucho más allá de la de una fuerza militar convencional, pues incluye actividades de inteligencia, el uso de grupos intermediarios para sus fines y la proyección de influencia destinada a promover los objetivos del Estado iraní“, añadió.