Puerto Duro se transforma con parqueo y cerramiento para ordenar las chivas en la India Catalina

La obra será ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, a través del programa Vías para la Felicidad. // Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, avanza en una intervención integral en el sector de Puerto Duro y la plazoleta de la India Catalina, con la construcción de una nueva bahía de parqueo sobre la avenida Luis Carlos López, una obra que ya registra un 95 % de ejecución y que contribuirá a organizar la movilidad en este importante punto del Centro Histórico.

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Además, hubo limpieza integral en la zonas verdes, cuerpo de agua y desmonte de cambuches que propiciaban la percepción de inseguridad en la zona.

La intervención hace parte del programa Vías para la Felicidad, liderado por la Secretaría de Infraestructura, y permitirá que las chivas turísticas cuenten con un espacio adecuado para estacionarse mientras inician y finalizan sus recorridos por la ciudad, mejorando el orden vial y el uso del espacio público.

“Las chivas llegarán aquí, para recoger y dejar personas que usen sus servicios, aprovechando la conexión que tendremos de grandes obras del corredor turístico. Es un espacio nuevo, recuperado y pensando para la comodidad y todos los que vivían y visiten a Cartagena”, expuso el alcalde Turbay.

La bahía ya se encuentra completamente construida y actualmente las labores se concentran en los acabados finales. Se avanza en la instalación de las barandas y del cerramiento de protección, que ya alcanza un 90 % de ejecución.

Protección de los manglares y un nuevo espacio turístico

Uno de los componentes más importantes del proyecto es la protección del entorno ambiental. La obra incluye un cerramiento en tubería galvanizada que delimitará el área de manglar contigua a la bahía, contribuyendo a la conservación de este ecosistema. Además, se construyeron rampas de acceso para facilitar la movilidad.

Dentro de la zona delimitada se aprovechó el espacio y se construyó un pequeño muelle turístico para el disfrute de cartageneros y visitantes, con vistas hacia el convento de la popa, el castillo San Felipe. El nuevo mirador comprende desde el baluarte de San Miguel hasta la plazoleta de la estatua de la India Catalina.

“Aquí vendrán miles de cartageneros y turistas a tomarse fotos, a pasear, a estar una tarde aquí, hablando, compartiendo, disfrutando de estos espacios que son pensados y hechos para esto, el esparcimiento, el encuentro ciudadano, la interacción y sobre todo, espacios que le quedan a Cartagena. Aprovechamos un espacio olvidado, un espacio poco concurrido para convertirlo en un espacio de aprovechamiento”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

La intervención comprende 80 metros lineales de vía, 400 metros cuadrados de pavimento nuevo, 180 metros cuadrados de andenes, 130 metros lineales de bordillos, 114 metros lineales de barandas y 63 metros lineales de cerramiento.

“Esta bahía permitirá organizar la operación de las chivas turísticas, brindándoles un lugar adecuado para su estacionamiento mientras realizan sus recorridos, al tiempo que protegemos el manglar y mejoramos el entorno de Puerto Duro”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.