Policía captura en Bellavista y El Prado a hombres requeridos por juzgados de Cartagena

En desarrollo del Plan Cazador, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena adelantan planes de registro, control y verificación de antecedentes en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de reducir los indicadores de criminalidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer resultado se registró durante actividades de control en la vía principal del barrio Bellavista, donde fue capturado un hombre de 25 años, conocido con el alias de “El Padi”, natural de Cartagena, quien era requerido mediante orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado, emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente.

El segundo procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Prado, donde fue capturado un hombre conocido como “Javie”, de 39 años, sobre quien pesaba una orden de captura por el delito de violencia intrafamiliar, expedida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad solicitante.

En lo corrido del año se han capturado 3.608 personas en flagrancia y 290 por orden judicial.

“El Plan Cazador continúa generando resultados importantes en la lucha contra la delincuencia. Cada persona requerida por la justicia que logramos capturar representa un avance en la protección de la seguridad y la convivencia de los cartageneros. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando y aportando información oportuna que nos permita ubicar y poner a disposición de la justicia a quienes pretenden alterar la tranquilidad de la ciudad”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.