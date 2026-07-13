Pedro Sánchez visita la zona del mortífero incendio en el sur de España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este lunes a las 09:25 a la zona del devastador incendio en Andalucía, sur del país, que dejó 13 fallecidos, varios de ellos extranjeros.

El dirigente socialista se desplazó hasta la población de Turre, en la provincia de Almería, donde se encuentra el puesto de mando que coordina las labores de rescate, y hará declaraciones al finalizar su recorrido por el lugar.

Sánchez, acompañado por el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, saludó a varios bomberos y otras autoridades presentes en el lugar.

La visita de Sánchez se produce cuatro días después de que se desatara el fuego la noche del jueves en esta zona de Almería, a pocos kilómetros de la turística costa mediterránea, en uno de los incendios más letales de la historia reciente de España.

Las llamas avanzaron con rapidez por esta zona de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a las víctimas, en su mayoría extranjeros, cuando trataban de huir en automóvil o a pie.

Tras arrasar 7.000 hectáreas, el viento favorable y la humedad permitieron a los bomberos comenzar a dominar las llamas, lo que permitió a partir del domingo que fueran volviendo a sus casas las alrededor de 1.500 personas que estaban desalojadas.

Las autoridades españolas se mantienen prudentes en cuanto al número de desaparecidos, pero todavía no ha concluido la identificación de los cuerpos hallados hasta ahora.

España es un país en primera línea del cambio climático, y experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

Sánchez aseguró en mayo que España realizaría este verano “el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios” ante “esta amenaza” que “va a más”.

Los incendios arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado en España, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, con saldo de ocho personas fallecidas.