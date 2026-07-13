Más de 120 policías garantizan la seguridad vial durante el Plan Retorno en Bolívar

La Policía Nacional, en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, tiene dispuestos 122 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte para garantizar la movilidad y la seguridad de los viajeros durante el Plan Retorno del puente festivo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

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Los policías hacen presencia permanente en siete áreas de prevención, donde adelantan controles viales, regulación del tráfico, campañas de sensibilización y verificación del cumplimiento de las normas de tránsito, con el propósito de prevenir siniestros viales y preservar la vida de todos los actores en la vía.

Durante el desarrollo del puente festivo se ha registrado el ingreso de 98.492 vehículos y la salida de 102.735, para un aforo total de 301.227 vehículos, lo que representa un incremento del 16 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En materia operativa, las autoridades reportan la imposición de 247 comparendos, la inmovilización de 189 vehículos, la captura en flagrancia de tres personas por diferentes delitos y la incautación de mercancía en dos procedimientos, con un avalúo cercano a 40 millones de pesos.

En el componente preventivo se desarrollaron 60 actividades de sensibilización, impactando a 740 usuarios viales, con mensajes orientados a promover una conducción responsable y el respeto por las normas de tránsito.

No obstante, durante el fin de semana se presentaron dos siniestros viales, que dejaron una persona fallecida y ninguna lesionada, por lo que la Policía Nacional reitera el llamado a conducir con prudencia, respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y no conducir bajo los efectos del alcohol.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó:

“Hasta el momento las vías del departamento se encuentran sin contratiempos. Invitamos a todos los viajeros a realizar un regreso seguro, respetando las normas de tránsito, atendiendo las recomendaciones de nuestros uniformados y conduciendo con responsabilidad para llegar sanos y salvos a sus destinos.”

La Policía Nacional continuará acompañando el Plan Retorno con controles permanentes para garantizar la seguridad y la movilidad en las principales vías del departamento de Bolívar.