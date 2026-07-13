Mareas bajas provocan retiro temporal de la línea de costa en las playas de Coveñas

La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas, emitió un parte de tranquilidad a la comunidad y a los visitantes tras registrarse un retiro temporal de la línea de costa en las playas del municipio. La autoridad aclaró que este fenómeno corresponde a una variación completamente natural del nivel del mar, la cual está asociada al ciclo habitual de las mareas en esta época del año y cuya magnitud se ve influenciada por las condiciones oceanográficas y meteorológicas propias de la región.

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Según los análisis técnicos de la entidad, la marea alcanzó sus niveles más bajos entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m., registrando aproximadamente 6 centímetros por debajo del nivel de referencia. Esta situación, que dejó expuestas amplias zonas de playa, forma parte de la dinámica natural del litoral en el Golfo de Morrosquillo y no representa bajo ninguna circunstancia una condición extraordinaria, un riesgo o una situación adversa para la población o la navegación.

La Autoridad Marítima Colombiana mantiene un monitoreo permanente de las condiciones oceanoatmosféricas en toda la jurisdicción y confirmó que los parámetros actuales se encuentran bajo total normalidad, descartando la existencia de cualquier tipo de alerta asociada a este comportamiento playero. Asimismo, la Capitanía de Puerto invitó a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información no verificada en redes sociales y consultar exclusivamente los reportes oficiales para prevenir falsas alarmas durante la temporada turística.