Lluvias y vientos huracanados afectan el servicio de energía en Córdoba, Sucre y Bolívar

Los eventos climáticos con intensas lluvias y vientos huracanados registrados durante la tarde del domingo en casi todo el departamento de Córdoba y algunos municipios de Sucre y Bolívar, han afectado la operación debido a daños en postes y redes de 21 circuitos y la Subestación Pradera de Montería.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Municipios del sur de Córdoba y su ciudad capital se encuentran impactados por el evento climático que, según el IDEAM se registró con una intensidad eléctrica que afectó el sistema. Las lluvias podrán prolongarse durante toda la noche hacia el norte y occidente del país.

Si bien el sistema se ha restablecido de manera paulatina en los municipios del sur de Córdoba, Montería y sus alrededores; Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas, San Pelayo, Cotorra, Cereté, Lorica, Ciénaga del Oro y San Carlos, así como San Onofre, Ovejas, Tolú y Coveñas en Sucre. San Juan Nepumuceno y San Jacinto en Bolívar, siguen en contingencia por lo que nuestro equipo de trabajo continúa con el monitoreo a la operación y trabajando por el restablecimiento manera paulatina, una vez las condiciones climáticas lo permitan.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles Afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía y brindar atención en el menor tiempo posible.