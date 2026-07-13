Gobierno De La Espriella y CAR se articulan para enfrentar Fenómeno de El Niño y proteger regiones

En su primer encuentro con los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el ministro designado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, reafirmó el compromiso del Gobierno de la Patria Milagro, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, de trabajar de manera articulada con las regiones para fortalecer la gestión ambiental del país.

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Durante la reunión, Arjona anunció que se reforzará la articulación territorial para mitigar los efectos del próximo Fenómeno de El Niño y consolidar una gestión ambiental basada en la prevención, la coordinación interinstitucional y la protección de los recursos naturales, especialmente en un contexto de crecientes desafíos para el sector energético y ambiental del país.

El ministro designado destacó que este no es solo un llamado para que las Corporaciones Autónomas Regionales continúen cumpliendo su misión, sino también una muestra del respaldo que recibirán por parte del Gobierno Nacional.

“Las CAR representan la presencia ambiental del Estado en los territorios y serán aliadas estratégicas para responder a los desafíos que enfrenta el país. Colombia necesita un Sistema Nacional Ambiental fuerte, articulado y cercano a las regiones”, afirmó Arjona.

Asimismo, enfatizó que los grandes retos ambientales del país requieren una acción conjunta entre el nivel nacional y las autoridades ambientales regionales.

“Los retos ambientales de Colombia no se resuelven desde Bogotá. Se resuelven trabajando conjuntamente con las autoridades ambientales regionales, fortaleciendo su capacidad técnica e institucional y construyendo respuestas coordinadas que protejan a las comunidades y nuestros ecosistemas, como ha sido la instrucción de nuestro presidente Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo”, señaló.

Como presidente de la Junta Directiva de Asocars, Ángelo Bacci Hernández destacó la importancia del encuentro y el mensaje de respaldo a las autoridades ambientales regionales.

“Hoy es un día histórico para el Sistema Nacional Ambiental. Quienes hemos dedicado muchos años al trabajo ambiental en Colombia reconocemos el papel fundamental que desempeñan las Corporaciones Autónomas Regionales como autoridades ambientales y como el brazo operativo del Estado en los territorios. Celebramos la disposición del ministro designado Fabio Arjona de trabajar de manera articulada con las CAR, porque solo fortaleciendo el Sistema Nacional Ambiental y la gestión regional podremos responder con mayor eficacia a desafíos como el cambio climático, el Fenómeno de El Niño y la protección de nuestros recursos naturales”, afirmó Bacci.

Este primer encuentro con el ministro designado representa un importante respaldo a la gestión ambiental territorial que lideran las CAR, entidades fundamentales del Sistema Nacional Ambiental (SINA) por su presencia, capacidad técnica y conocimiento de las realidades ambientales de cada región del país.

Por su parte, el director ejecutivo de Asocars, Yesid González Duque, ratificó el compromiso de la asociación con el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental.

“Desde Asocars ratificamos nuestro compromiso de trabajar articuladamente con el Gobierno Nacional para consolidar una gestión ambiental más eficiente, cercana a los territorios y orientada al desarrollo sostenible del país”, expresó.

Durante la reunión también se reiteró que el Ministerio de Ambiente brindará acompañamiento técnico e institucional a las corporaciones para fortalecer su capacidad de respuesta y avanzar en una agenda conjunta enfocada en la adaptación al cambio climático, la restauración de ecosistemas estratégicos, la protección de páramos, bosques y humedales, la lucha contra la deforestación, la gestión integral del recurso hídrico y el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental.

Finalmente, el ministro designado reiteró que la protección del patrimonio natural de Colombia exige una acción coordinada entre el Gobierno Nacional y las autoridades ambientales regionales, con una visión de largo plazo que permita responder de manera efectiva a los desafíos ambientales del país y garantizar el bienestar de las comunidades.