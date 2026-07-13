Fallece el maestro Luis Guillermo De Los Ríos, uno de los fundadores de Los Soneros de Gamero

El folclor del Caribe colombiano se encuentra de luto tras conocerse el deceso del destacado compositor y fundador de la emblemática agrupación musical Los Soneros de Gamero, Luis Guillermo De Los Ríos Díaz, quien dejó una huella imborrable en las tradiciones culturales de la región a la edad de 72 años. Con su partida en un centro asistencial de Cartagena, se apaga la última voz de los pioneros que dieron vida a esta agrupación insigne de la música ancestral.

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La triste noticia fue confirmada por el locutor y presentador Mincho Paternina, amigo cercano del artista, quien detalló que el fallecimiento se produjo a raíz de serias complicaciones de salud que venía padeciendo. El maestro De Los Ríos, quien se encontraba recibiendo atención médica integral a través de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), es recordado como un defensor incansable de la identidad cultural de su natal corregimiento de Gamero, en el municipio de Mahates.

Su legado musical incluye piezas imprescindibles de las festividades costeñas como «La Tranca» y «Fandanguito», composiciones que se convirtieron en himnos obligatorios dentro del Carnaval de Barranquilla y las Fiestas del 11 de Noviembre en Cartagena. A lo largo de su trayectoria artística, el maestro trabajó de la mano con la legendaria cantautora Irene Martínez, logrando popularizar y consolidar ritmos ancestrales como el bullerengue, la chalupa y el son de negro en los escenarios nacionales. Junto a ella y un grupo de percusionistas y bailadores locales, fundó la agrupación en la década de los ochenta para visibilizar la riqueza oral de su pueblo.

Desde su juventud, De Los Ríos demostró un profundo compromiso social que heredó de su madre, liderando la organización de las tradicionales Fiestas de la Conquista y participando activamente en la danza del Son de Negro. Su aporte al folclor nacional continuará vivo gracias a la vena artística de sus hijos y a la labor de formación que lideraba en su escuela de música para niños, un semillero diseñado exclusivamente para salvaguardar las expresiones dancísticas y sonoras de su comunidad, manteniendo encendida la llama de la identidad gamera.