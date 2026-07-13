Distrito impulsa políticas para mejorar el control del espacio público y atender a la ciudadanía

La Alcaldía de Cartagena avanza en la formulación y el seguimiento de políticas públicas distritales, instrumentos de planeación que permiten definir acciones, metas y estrategias para atender las necesidades y problemáticas prioritarias de la ciudad en el mediano y largo plazo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En este marco, la Secretaría de Planeación Distrital, entidad encargada de brindar asistencia técnica y metodológica, verificar los entregables y acompañar el cumplimiento de las etapas previstas para la formulación de estos instrumentos, detalló que cuatro políticas públicas culminaron las etapas de alistamiento, agenda pública y formulación, por lo que serán presentadas ante el Consejo Distrital de Política Económica y Social (CONPES) el próximo 29 de julio para su adopción.

Se trata de las políticas públicas de Salud Mental, Espacio Público, Educación Ambiental y para las Personas con Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas, lideradas por distintas dependencias distritales y entidades descentralizadas.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, sostuvo: “Como parte de la visión del alcalde Dumek Turbay de consolidar una Cartagena más equitativa, sostenible y con planificación de largo plazo, desde la Secretaría de Planeación lideramos y acompañamos técnicamente la formulación de estas políticas públicas. Estos instrumentos permiten a la administración atender problemáticas estructurales de la ciudad más allá de un periodo de gobierno, garantizando que respondan a las verdaderas necesidades de la gente y del territorio, cuenten con metas claras, mecanismos de seguimiento y una ruta de implementación para los próximos 12 años”.

Y resaltó que las cuatro políticas son el resultado de un importante ejercicio de participación ciudadana, concertación institucional y rigor técnico, desarrollado durante las fases de alistamiento, agenda pública y formulación.

Sobre las políticas públicas

La Política Pública de Salud Mental está siendo liderada por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), en el marco de la Ley 2460 de 2025 y la Resolución 4886 de 2018 del Ministerio de Salud. Este instrumento busca responder al incremento de los trastornos mentales y las conductas suicidas en Cartagena.

El director del DADIS, Rafael Navarro, señaló: “La Política Pública de Salud Mental reafirma el compromiso del alcalde Dumek Turbay con el bienestar emocional de los cartageneros. Este instrumento fortalecerá la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales, las conductas suicidas y las violencias, garantizando una atención integral, oportuna y con enfoque territorial, diferencial y de derechos”.

Por su parte, la Política Pública Distrital de Espacio Público es liderada por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad y busca enfrentar problemáticas asociadas al déficit de espacio público efectivo, los conflictos de uso, la accesibilidad y la gobernanza mediante acciones relacionadas con el urbanismo y la cultura ciudadana.

La gerente de Espacio Público, Tannis Puello, afirmó: “Con esta política buscamos mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante el acceso a espacios públicos de calidad y en cantidad suficiente, fortaleciendo su gestión, promoviendo la sostenibilidad, la articulación entre las entidades y una cultura ciudadana orientada al buen uso de estos espacios”.

De otro lado, la Política Pública de Educación Ambiental es coordinada por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y busca consolidar un acuerdo social de ciudad que promueva la transformación de valores y competencias ciudadanas para la protección, conservación y gestión sostenible de los bienes naturales comunes. Para ello, impulsará estrategias pedagógicas y procesos formativos continuos, con la participación articulada de las entidades del Gobierno, la ciudadanía, la academia y el sector privado.

“La iniciativa surge como respuesta a 17 problemáticas identificadas en el territorio, entre ellas la baja apropiación social de los procesos ambientales, la limitada comprensión ciudadana sobre estos temas, la insuficiente participación con enfoque diferencial y la débil articulación institucional”, explicó Mauricio Rodríguez, director del EPA Cartagena.

Finalmente, la Política Pública para las Personas con Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas (PPPOSIEGD) es coordinada por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social.

“Su objetivo es implementar acciones orientadas a disminuir las barreras culturales, sociales, institucionales, económicas y políticas, así como las violencias asociadas a la discriminación por orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, garantizando el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación en Cartagena”, manifestó la secretaria de Participación, Ana Milena Jiménez.

Otras políticas en construcción

Además de las cuatro políticas que avanzan hacia la etapa de adopción, la Secretaría de Planeación acompaña técnicamente la construcción de otras 12 políticas públicas.

Estos instrumentos se encuentran en diferentes etapas del ciclo de las políticas públicas, conformado por siete fases: alistamiento, agenda pública, formulación, adopción, implementación, seguimiento y evaluación.

A continuación, se relacionan las políticas públicas y la etapa en la que se encuentran:

• Organismos Comunales: Agenda Pública

• Legalización de Asentamientos Humanos Informales: Alistamiento

• Derecho Humano a la Alimentación Adecuada: Alistamiento

• Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera: Alistamiento

• Turismo Cultural: Alistamiento

• Cinematografía y Medios Audiovisuales: Alistamiento

• Protección Integral del Cerro de La Popa: Alistamiento

• Trabajo Digno y Decente: Alistamiento

• Envejecimiento y Vejez: Por iniciar

• Habitante de Calle: Por iniciar

• Seguridad Humana: Por iniciar

• Libertad Religiosa: Por iniciar

Finalmente, en el Plan de Desarrollo 2024-2027: Cartagena, Ciudad de Derechos, la administración del alcalde Dumek Turbay estableció como meta para el cuatrienio la formulación de 12 políticas públicas. A la fecha, cinco ya han sido aprobadas; a finales de julio se espera que el CONPES Distrital adopte cuatro más y, al finalizar el año, se prevé que otras políticas públicas lleguen a esta instancia para su adopción.