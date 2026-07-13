Aguas de Bolívar recibe nueva bomba para el acueducto regional en San Juan Nepomuceno

La empresa Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. recibió una nueva bomba de carga en el corregimiento de San Agustín, jurisdicción de San Juan Nepomuceno, con el objetivo de habilitar un tercer motor y estabilizar definitivamente el sistema de bombeo en la barcaza de captación sobre el Río Magdalena. Este componente es fundamental para el acueducto regional que surte del preciado líquido a más de 55 mil habitantes en los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto.

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Las intensas maniobras operativas, que ya completan nueve días ininterrumpidos de trabajo, permitieron previamente la recuperación y puesta en marcha de dos motores que actualmente impulsan 90 litros por segundo hacia la planta de tratamiento de Perico. Gracias a estas acciones, el servicio se restableció paulatinamente hacia la estación de bombeo de El Palmar y los tanques de almacenamiento de San Abel y Miraflores, en San Jacinto.

La gerente general de Aguas de Bolívar, Eliana Romero Valiente, explicó que la meta con este tercer equipo es alternar el funcionamiento de los motores para darles descanso y blindar la operatividad alcanzada. La funcionaria precisó que las instrucciones del gobernador Yamil Arana Padauí son recuperar la funcionalidad total de la infraestructura existente mientras avanzan los proyectos de optimización de fondo y se define el nuevo prestador. Asimismo, confirmó que esta semana los esfuerzos técnicos se trasladarán a la estación de rebombeo de Porquera para realizar un inventario detallado de sus necesidades.

A pesar de haber encontrado un sistema deteriorado en sus componentes básicos, la compañía completó con éxito los turnos de bombeo programados para San Jacinto e inició el suministro directo hacia los hogares del casco urbano de San Juan Nepomuceno, el cual se mantendrá de forma continua por espacio de tres días. Paralelamente, en articulación con las alcaldías locales, se mantendrá la distribución mediante carrotanques en los sectores periféricos que no cuentan con redes domiciliarias. Finalmente, el equipo de ingenieros identificó una serie de fugas críticas en las válvulas y tuberías de conducción hacia Perico y El Palmar, por lo que se priorizarán reparaciones inmediatas para frenar la pérdida de más de 35 litros de agua por segundo.