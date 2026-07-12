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12 jul 2026 Actualizado 13:56

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Veolia transforma 48 zonas verdes de Cartagena para impulsar un futuro sostenible

Han ejecutado la poda de aproximadamente 20.400 árboles e intervenido 7.200.000 metros cuadrados de corte de césped

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Veolia continúa demostrando con la ejecución de soluciones ambientales, es posible combinar la gestión ambiental, el desarrollo económico y valor social. Nuestro compromiso es avanzar en la construcción de un futuro sostenible en Cartagena. Trabajamos día a día con determinación por la Transformación Ecológica, a través de nuestros pilares fundamentales: la descontaminación, la descarbonización y la regeneración de recursos.

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Por lo anterior, con 25 operarios, maquinaría especializada y con un trabajo mancomunado con las diferentes Juntas de Acción Comunal de las diferentes comunidades del área de prestación, realizamos la gestión integral de limpieza y embellecimiento a 48 zonas verdes; entregándole a los habitantes y visitantes espacios limpios y sostenibles con el ambiente.

Es importante destacar que Veolia, durante el período de enero a julio, ha ejecutado la poda de aproximadamente 20.400 árboles, intervenido 7.200.000 metros cuadrados de corte de césped y recolectado 384 toneladas de residuos en la gestión integral de limpieza de zonas verdes.

“Muchas gracias una vez más a la empresa Veolia, quien durante mi periodo de presidente de la comunidad de Simón Bolívar, ha realizado podas de árboles, brigadas de aseo, jornada de inservibles; siempre se ha contado con el acompañamiento y sé que seguirá prestando un excelente servicio” puntualizó: Betty Valverde.

“Continuamos con la ejecución de acciones ambientales que nos permitan avanzar hacia un futuro sostenible en nuestra bella ciudad. La gestión integral y embellecimiento de las zonas verdes y áreas públicas de la ciudad, es un muestra del compromiso por sacarle brillo a Cartagena y juntos lograremos sumar a la transformación ecológica de cada territorio” explicó Yolanda González Puente Gerente General.

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