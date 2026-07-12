Sicarios mataron a un joven, de 18 años, en Huellas de Alberto Uribe

Un nuevo hecho de sangre sacudió el sector de Huellas de Uribe, sobre la vía que conduce al barrio San José de Los Campanos, en donde un ataque de sicarios segó la vida de Franklin Sanjuan, de 18 años. Según las autoridades era conocida como “Cuartico de Leche”.

El joven se encontraba en plena vía pública cuando fue abordado por un sujeto armado que le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera instantánea ante la mirada de las personas que transitaban por la zona.

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Las detonaciones alertaron de inmediato a los residentes y a las patrullas de vigilancia de la Policía Metropolitana de Cartagena que custodiaban el sector. Tras activar un plan candado en los alrededores de la escena del crimen, los uniformados lograron interceptar y capturar en flagrancia a un sospechoso, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver que habría sido utilizada para cometer el homicidio.

El implicado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Unidades de criminalística de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) se encargaron del levantamiento del cuerpo de Sanjuan e iniciaron la recolección de testimonios en el vecindario para esclarecer los móviles del ataque.