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12 jul 2026 Actualizado 17:00

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Condenan a 43 años de cárcel a miembro del ELN por el asesinato de líder social en Bolívar

Dubán Daniel Hernández Martínez, alias Pajarito, fue declarado responsable del homicidio en persona protegida y rebelión por el crimen de Víctor Manuel Trujillo Trujillo

Momentos de la captura. // Fiscalía

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En atención a las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a 43 años y 4 meses de prisión a Dubán Daniel Hernández Martínez, alias Pajarito, por su responsabilidad en el crimen del líder social Víctor Manuel Trujillo Trujillo, perpetrado el 15 de enero de 2019, en Montecristo (Bolívar).

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Este hombre, integrante del Frente Guillermo Ariza del ELN, hizo parte de un componente armado que llegó a la vereda El Salto y obligó a los habitantes a salir de sus viviendas para reunirlos en una tienda. Posteriormente, la víctima llegó al lugar y fue amarrada. Horas más tarde, recibió varios disparos que le ocasionaron la muerte.

El líder social fue asesinado por la labor comunitaria que ejercía en la región, especialmente por su trabajo de protección del río Caribona. Además, había sido señalado de incumplir las normas impuestas por la organización ilegal.

En ese sentido, Hernández Martínez fue declarado responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión. Además, le fue impuesta una multa equivalente a 3.150 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

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