Capturan en María la Baja a alias ‘Andresito’ presunto miembro de Los Costeños cuando viajaba a Tolú

En desarrollo de la estrategia “Plan Cazador”, orientada a materializar las órdenes de captura vigentes en todo el territorio nacional, la Policía Nacional logró la captura por orden judicial de un hombre conocido con el alias de “Andresito”, por el delito de concierto para delinquir agravado.

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El procedimiento policial se llevó a cabo en la vía nacional, sector La Curva, jurisdicción del municipio de María La Baja, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje, registro, control y verificación de antecedentes interceptaron un vehículo particular en el que se movilizaba el hoy capturado junto a su familia con destino al municipio de Tolú para disfrutar del fin de semana.

Al verificar su identidad, los policías evidenciaron que sobre el hombre, de 33 años de edad y residente en la ciudad de Barranquilla, pesaba una orden de captura vigente, expedida el 14 de abril de 2026 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Andresito” presuntamente cumplía funciones logísticas dentro de la estructura delincuencial “Los Costeños”, siendo el encargado de recaudar dineros producto de extorsiones y de la comercialización de sustancias estupefacientes, además de coordinar la distribución de panfletos intimidatorios y el cobro de extorsiones.

Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial competente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, siendo trasladado a la Cárcel de San Sebastián de Ternera, en la ciudad de Cartagena.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó que “en lo corrido del año hemos materializado 117 capturas por orden judicial por diferentes delitos, resultado que demuestra el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres para localizar y poner a disposición de la justicia a quienes intentan evadir su responsabilidad penal. Con el ‘Plan Cazador’ seguimos fortaleciendo la seguridad y cerrando espacios a la delincuencia en el departamento de Bolívar.”