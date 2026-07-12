Alcaldía de Cartagena realizará Gran Jornada de Salud en Pasacaballos este 15 de julio

La jornada se desarrollará en el Centro de Salud de Pasacaballos, en horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. // Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, realizará este miércoles, 15 de julio, una Gran Jornada de Salud en el Centro de Salud de Pasacaballos, con el propósito de acercar servicios médicos integrales y de calidad a los habitantes de esta comunidad.

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La jornada se desarrollará en el Centro de Salud de Pasacaballos, en horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., permitiendo que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores accedan a diferentes servicios de atención en salud de manera oportuna y cercana.

Durante esta actividad, los asistentes podrán recibir atención en medicina general, psicología, medicina interna, pediatría, nutrición, odontología, ginecología y enfermería. Asimismo, se ofrecerán servicios de toma de muestras de laboratorio y vacunación, fortaleciendo las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y bienestar para toda la comunidad.

La gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Sabrina Van-Leenden Granados, destacó que esta será la cuarta Gran Jornada de Salud que la entidad desarrolla durante el año, una estrategia que busca acercar los servicios de salud a las comunidades y fortalecer el acceso oportuno a la atención.

“Pasacaballos tendrá una gran jornada de salud, este 15 de julio la ESE Hospital Local Cartegena de Indias por directriz de nuestro alcalde Dumek Turbay estaremos brindándole toda la atención y toda la oferta institucional que tenemos para ustedes. Tendremos consulta de ginecología, medicina interna, psicología, a demás de todos los servicios que ya prestamos en el centro de salud. Los invitamos a todos a que nos acompañen y hagan parte de esta gran iniciativa. Esta es la cuarta jornada que llevamos en el transcurso del año así que esperamos que la asistencia sea masiva”.

Esta iniciativa hace parte de las acciones que adelanta la administración distrital para fortalecer el acceso a los servicios de salud en los diferentes corregimientos y barrios de Cartagena, acercando atención integral, oportuna y humanizada a las comunidades.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y la ESE Hospital Local Cartagena de Indias reiteran su compromiso con la salud y el bienestar de los cartageneros e invitan a los habitantes de Pasacaballos y sectores aledaños a participar activamente en esta Gran Jornada de Salud.