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11 jul 2026 Actualizado 20:37

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“Sería un intento de hurto”: Ejército sobre ataque armado en el que murió sargento en Montería

Las Fuerzas Militares señalaron a través de comunicado que las investigaciones continúan, pero la principal hipótesis apuntaría a un presunto caso de hurto

Soldados de las Fuerzas Militares. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

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Soldados de las Fuerzas Militares. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto
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A través de un comunicado, la Décima Primera Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional, informó que las investigaciones avanzan para esclarecer la muerte violenta del sargento viceprimero Jesús David Vargas Flórez, ocurrida en la noche del 10 de julio en un restaurante ubicado en el norte de Montería. El uniformado fue atacado con arma de fuego en presencia de su familia.

“En hechos que son materia de investigación, siendo aproximadamente las 8:40 de la noche del viernes 10 de julio, el militar departía con familiares en un establecimiento comercial, cuando sujetos desconocidos irrumpieron en el lugar y le habrían propinado 3 disparos en lo que al parecer sería un intento de hurto”, informó el Ejército.

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“La víctima de esta cobarde acción es el sargento viceprimero Jesús David Vargas Flórez, quien fue trasladado de inmediato a una clínica de la capital cordobesa, donde lamentablemente falleció”, agregó.

Finalmente, lamentó el hecho y dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar el acompañamiento necesario a los familiares, amigos y allegados al suboficial Vargas Flórez.

Comunicado del Ejército.

Comunicado del Ejército.

Comunicado del Ejército.

Comunicado del Ejército.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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