“Sería un intento de hurto”: Ejército sobre ataque armado en el que murió sargento en Montería

Montería

A través de un comunicado, la Décima Primera Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional, informó que las investigaciones avanzan para esclarecer la muerte violenta del sargento viceprimero Jesús David Vargas Flórez, ocurrida en la noche del 10 de julio en un restaurante ubicado en el norte de Montería. El uniformado fue atacado con arma de fuego en presencia de su familia.

“En hechos que son materia de investigación, siendo aproximadamente las 8:40 de la noche del viernes 10 de julio, el militar departía con familiares en un establecimiento comercial, cuando sujetos desconocidos irrumpieron en el lugar y le habrían propinado 3 disparos en lo que al parecer sería un intento de hurto”, informó el Ejército.

“La víctima de esta cobarde acción es el sargento viceprimero Jesús David Vargas Flórez, quien fue trasladado de inmediato a una clínica de la capital cordobesa, donde lamentablemente falleció”, agregó.

Finalmente, lamentó el hecho y dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar el acompañamiento necesario a los familiares, amigos y allegados al suboficial Vargas Flórez.