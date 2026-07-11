Suboficial del Ejército fue asesinado en presencia de su familia en el norte de Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó la muerte violenta del sargento viceprimero David Jesús Vargas Flórez, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército, quien fue atacado con arma de fuego en un restaurante ubicado en el norte de la ciudad, donde compartía con su familia en la noche del 10 de julio.

“El hecho se presentó específicamente en el barrio La Castellana, en un restaurante Subway, donde llegó un sujeto y disparó contra la humanidad de una persona que se encontraba aquí en el establecimiento”, detalló el uniformado.

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“Frente a este hecho lamentable tenemos que precisar que la persona inicialmente herida era un suboficial de nuestro Ejército Nacional, de 38 años, quien se encontraba con su familia en este lugar. En el momento estamos adelantando las diferentes actuaciones en apoyo con la Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional, para lograr establecer el motivo y los posibles responsables de este lamentable hecho”, agregó el uniformado.

Según lo informado, el sargento Vargas Flórez era de la ciudad de Bogotá y llevaba un año en el departamento de Córdoba.

Las autoridades buscan determinar si la acción violenta estaría relacionada con un posible robo o si se trataba de un ataque dirigido al uniformado.

Más reacciones en el departamento de Córdoba:

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, lamentó lo ocurrido y solicitó celeridad para esclarecer el lamentable hecho.

“Esperamos que este crimen sea esclarecido cuanto antes y que los responsables respondan ante la justicia”, expresó el gobernador de Córdoba a través de la red social X.

Mientras, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, sostuvo que “fue asesinado el Sargento Viceprimero David Jesús Vargas Flórez, en presencia de su familia. Detrás del uniforme había un esposo y un padre".

“Ninguna vida en Montería puede terminar así. Estamos en coordinación con la Policía Metropolitana de Montería y la Brigada 11, y acompañaremos a las autoridades hasta que este crimen tenga responsables con nombre propio”, manifestó.

Este es el primer hecho de sangre reportado en 2026 que deja como víctima a un miembro de la Fuerza Pública en Córdoba.