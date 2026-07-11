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11 jul 2026 Actualizado 19:43

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Ofrecen recompensa de $30 millones para esclarecer el asesinato de un sargento en Montería

El hecho se registró en la noche del 10 de julio en un restaurante ubicado en el norte de la ciudad

Escena del crimen (Foto vía Getty Images)

Escena del crimen (Foto vía Getty Images)

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La Gobernación de Córdoba anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información que permita la identificación y captura del responsable del asesinato del sargento Jesús David Vargas Flórez, ocurrido en la noche del viernes 10 de julio en presencia de su familia en un restaurante ubicado en el norte de la ciudad de Montería.

Desde la administración departamental se rechazó el hecho, y en articulación con la Fuerza Pública, se desplegaron todas las capacidades institucionales para avanzar con celeridad en las investigaciones”, expresó la Gobernación de Córdoba a través de un comunicado.

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“Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información, se comunique de inmediato a la línea 123 y contribuya a la investigación”, agregó.

Finalmente, informó que la Fuerza Pública mantiene activo un plan candado “con el objetivo de ejercer control y vigilancia en las principales vías de la capital cordobesa, y lograr la individualización del sujeto involucrado en el hecho violento”.

Recompensa. Imagen: Gobernación de Córdoba.

Recompensa. Imagen: Gobernación de Córdoba.

Recompensa. Imagen: Gobernación de Córdoba.

Recompensa. Imagen: Gobernación de Córdoba.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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