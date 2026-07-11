Ofrecen recompensa de $30 millones para esclarecer el asesinato de un sargento en Montería

Montería

La Gobernación de Córdoba anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información que permita la identificación y captura del responsable del asesinato del sargento Jesús David Vargas Flórez, ocurrido en la noche del viernes 10 de julio en presencia de su familia en un restaurante ubicado en el norte de la ciudad de Montería.

“Desde la administración departamental se rechazó el hecho, y en articulación con la Fuerza Pública, se desplegaron todas las capacidades institucionales para avanzar con celeridad en las investigaciones”, expresó la Gobernación de Córdoba a través de un comunicado.

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“Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información, se comunique de inmediato a la línea 123 y contribuya a la investigación”, agregó.

Finalmente, informó que la Fuerza Pública mantiene activo un plan candado “con el objetivo de ejercer control y vigilancia en las principales vías de la capital cordobesa, y lograr la individualización del sujeto involucrado en el hecho violento”.