Policía recupera motocicletas hurtadas en San Francisco y San Fernando

En desarrollo de acciones orientadas a contrarrestar el hurto de motocicletas, uniformados de la Policía Nacional adelantaron operativos en diferentes sectores de la ciudad, logrando la recuperación de dos motocicletas, la captura de un sujeto y la aprehensión de un adolescente.

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El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Francisco, donde fue aprehendido un adolescente de 17 años, quien, al parecer, minutos antes había despojado a un ciudadano de su motocicleta mediante intimidación con arma blanca.

La rápida reacción de los uniformados permitió interceptar al presunto responsable y recuperar el automotor. El propietario expresó su agradecimiento a los policías por devolverle su único medio de transporte.

De igual forma, en el barrio San Fernando, patrullas de vigilancia recuperaron una motocicleta marca Honda CB, de placa KYP-68F, la cual registraba un requerimiento por el delito de hurto, ocurrido el 23 de septiembre de 2025 en Cartagena.

Durante este procedimiento fue capturado un sujeto conocido como alias ‘El Migue’, por el delito de receptación.

El capturado, el adolescente aprehendido y las motocicletas recuperadas fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

“En lo corrido del año se han capturado 590 personas por el delito de hurto y se han recuperado 151 motocicletas”, señaló el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.