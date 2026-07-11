Plaza de Variedades y Parque Centenario vivirán un fin de semana de fe, música de plancha y jazz

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) continúa activando los espacios públicos de la ciudad con una programación artística pensada para el disfrute de todas las familias durante este fin de semana festivo.

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La Plaza de Variedades y el emblemático Parque Centenario volverán a ser los puntos de encuentro donde la música, la tradición y la fe se unirán para ofrecer alternativas de sano esparcimiento al aire libre.

La programación en la Plaza de Variedades iniciará el sábado, 11 de julio, con la presentación de una de las artistas de la división de Cultura del IPCC, Miriam Negrete, “La voz que enamora”, quien deleitará a los asistentes con clásicos de la música para planchar, acompañada por las notas del saxofón.

Otro escenario que recibirá a esta artista será el Parque Centenario, el domingo 12 de julio, cuando seguirá enamorando con su potente repertorio. Mientras que el lunes 13, regresará a la Plaza de Variedades para hacer el cierre de esta agenda cultural de fin de semana, con una íntima sesión de boleros al atardecer.

El trío IPCC liderado por el Maestro Édgar Avilán, por su parte, ofrecerá una selecta agenda musical que comenzará el sábado 11 de julio en el Parque Centenario a las 5:00 p.m.; continúa el domingo 12 a la misma hora, en La Plaza de Variedades, cuando se vivirá un momento de profunda devoción con la tradicional eucaristía en honor a la Virgen del Carmen.

Finalmente, el lunes 13, puente festivo, culminará con una nueva presentación en el Parque Centenario, para el disfrute de todos los asistentes.

“Queremos que las familias cartageneras se apropien con alegría de plazas y parques, transformándolos en puntos de encuentro vecinal a través de la música. Esta agenda busca democratizar el acceso a la cultura y brindar vitrinas de valor a los artistas locales en escenarios tan importantes como la Plaza de Variedades y el Parque Centenario”, afirmó Shirley Tuñón, directora del IPCC.