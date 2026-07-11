Playa Azul del Gran Malecón del Mar supera el 81 % de avance y será entregado el 15 de septiembre

La megaobra ya completó el 84 % de su componente de protección costera y continúa avanzando en senderos, espacios turísticos, urbanismo y el futuro Mirador del Sol. // Alcaldía de Cartagena

Cada semana Cartagena ve cómo toma forma uno de los proyectos más ambiciosos de su historia. El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, recorrió este sábado las obras del Gran Malecón del Mar, donde constató que la megaobra ya alcanza un 58,27 % de avance general y continúa transformando el borde costero entre Marbella, El Cabrero, el entorno del Túnel de Crespo y Playa Azul.

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Durante la visita, el mandatario distrital verificó los avances de las diferentes etapas del proyecto, que combina protección costera, recuperación del espacio público, nuevos atractivos turísticos y amplias zonas para el disfrute de cartageneros y visitantes.

“Veo muchos alcaldes y gobernadores hablando de malecones sobre ríos, malecones sobre terrenos; pero este sin dudas será el malecón más bello del mundo. Lo que sí tenemos que destacar es la emoción colectiva por adelantar obras con este impacto social y turístico, yendo más allá de la entrega, sin negarle nada a su mantenimiento y expansión hacia Bocagrande y El Laguito”.

Uno de los principales logros es la terminación de los espolones 7, 8, 9 y 10, lo que permitió que el componente de protección costera llegue al 84 % de ejecución, fortaleciendo la defensa del litoral frente al oleaje y la erosión marina.

En el sector comprendido entre Playa Azul y el ingreso al Túnel de Crespo, las obras ya registran un 81 % de avance. Allí el nuevo chiringuito alcanza el 85 %, los baños públicos el 87 %, el Centro de Atención al Turista el 80 % y las redes técnicas el 85 %, mientras continúan los trabajos de senderos peatonales, parqueaderos y urbanismo que renovarán completamente este importante corredor turístico.

“Esta playa de La Boquilla, Playa Azul, va a pasar a ser la playa menos apetecida a la playa más visitada por cartageneros y turistas; sin duda esta obra que estamos haciendo será la más concurrida cuando las personas quieran venir a playa”, expuso Dumek Turbay.

Y en cuanto a la fecha de inauguración, el alcalde anunció la fecha de inauguración de esta primera fase, entre La Boquilla y el Túnel de Crespo: “La idea es tener ya listo, al servicio de los cartageneros, el primer kilómetro del malecón la última semana de agosto o la primera semana del septiembre. Es una obra hecha para todos, aquí encuentras lo que quieras, chiringuitos, parqueo, zona de comida, esparcimiento, baños, una obra con todos los juguetes pensada para todos”.

El alcalde Dumek Turbay informó que el evento inaugural contará con la presencia del presidente electo Abelardo de La Espriella junto a su gabinete ministerial.

En el futuro parque lineal, la ejecución ya alcanza el 50,35 %, destacándose la instalación del muro estructural, que registra un avance del 99 % y permitirá consolidar uno de los espacios públicos más representativos del proyecto.

Por su parte, el tramo entre Marbella y El Cabrero avanza en su fase inicial de construcción con un 24 % de ejecución, donde continúan la fabricación e instalación de los elementos que conformarán la nueva protección costera.

El Mirador del Sol sigue tomando forma

Otro de los grandes atractivos del Gran Malecón del Mar también continúa avanzando. El futuro Mirador del Sol alcanza un 42,60 % de ejecución, luego de la fundición de 79 de los 183 pilotes proyectados, además de 129 vigas, 123 prelosas, 79 capiteles y más de 1.620 metros cuadrados de placa de contrapiso, estructuras que empiezan a definir este nuevo ícono para Cartagena.

“El Gran Malecón del Mar ya dejó de ser un proyecto sobre planos para convertirse en una realidad que avanza todos los días. Estamos recuperando nuestro borde costero, protegiendo la ciudad frente a la erosión y construyendo un espacio público moderno y de talla internacional que será motivo de orgullo para todos los cartageneros”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz durante el recorrido.

Actualmente, esta megaobra genera 423 empleos directos y se consolida como una de las inversiones más importantes de la Alcaldía Mayor de Cartagena.