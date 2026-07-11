Guardia Ambiental denuncia disposición ilegal de medicamentos en el Caño Chamaría de El Pozón

En el marco de una jornada de educación ambiental desarrollada en el barrio El Pozón, sector Miramar, la Guardia Ambiental Colombiana denunció la mala disposición de medicamentos vencidos y con fechas vigentes en el Caño Chamaría, lo cual estaría generando una alerta en ese sector de la ciudad.

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Uno de los hallazgos se dio en zona contigua al canal. Allí se encontraron cantidades de medicamentos vencidos, dañados, con vigencia activa, empaques y blísteres de fármacos arrojados directamente al cuerpo de agua.

Según denuncia de miembros de la comunidad, algunas medicinas con fechas vigentes han sido tomadas por algunos ciudadanos, por lo que se pone en riesgo la salud de quienes lo consuman.

Así mismo, la Guardia Ambiental Colombiana trata de establecer de dónde provienen esos residuos, pero no se ha obtenido información concreta por parte de habitantes.

“Esta situación es muy grave. Los medicamentos no deben terminar en cuerpos de agua porque contaminan, afectan la fauna, la flora y ponen en riesgo la salud de las comunidades que viven alrededor del Caño Chamaría. Venimos haciendo pedagogía, pero también requerimos corresponsabilidad ciudadana” señaló Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana.

Ruiz asegura que los riesgos de esta mala práctica es que los residuos farmacéuticos alteran la calidad del agua y del suelo. Además, genera vectores y riesgos sanitarios para la comunidad, al igual impacta la fauna acuática y la biodiversidad del Caño Chamaría.

La Guardia Ambiental hace un llamado a la ciudadanía a disponer correctamente estos residuos a través de los Puntos Azules ubicados en droguerías de la ciudad. Este servicio es gratuito y garantiza una disposición final segura, así mismo el llamado es para los establecimientos comerciales a hacer una correcta disposición de sus residuos.