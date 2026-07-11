Concejo aprobó vigencias futuras para la modernización del Puente Las Palmas en Manga

El Concejo Distrital de Cartagena aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 112 de 2026, mediante el cual se autoriza al alcalde Mayor a comprometer vigencias futuras ordinarias hasta el año 2027. Esta aprobación busca garantizar la contratación y ejecución de la obra de “Modernización de la infraestructura vial en el sector Puente Las Palmas y Avenida del Lago”, ubicada en el barrio Manga.

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La iniciativa, respaldada con 18 votos a favor, contempla una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos, recursos que financiarán tanto la ejecución física de la obra como su respectiva interventoría. El proyecto vial cuenta actualmente con disponibilidad presupuestal para la vigencia 2026, además del concepto favorable de impacto fiscal y el aval del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFISCAR).

Durante la sesión, los cabildantes Gloria Estrada y David Caballero destacaron el impacto positivo del proyecto, señalando que la construcción del nuevo puente optimizará la conectividad, mejorará la movilidad en este sector estratégico y brindará una infraestructura acorde a las necesidades actuales de la ciudad. Por su parte, los funcionarios de la Administración Distrital agradecieron a la corporación el estudio y aprobación del proyecto que busca transformar la malla vial de Cartagena.