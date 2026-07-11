Cinco taxis con pérdida total tras incendio en parqueadero del barrio Villa Estrella

Un voraz incendio estructural consumió en su totalidad cinco vehículos de servicio público tipo taxi y dejó a un sexto automotor con graves afectaciones materiales en el barrio Villa Estrella, al suroriente de Cartagena. La emergencia se registró al interior de un parqueadero del sector, provocando momentos de alta tensión y pánico entre los vecinos de la zona debido a la velocidad con la que se propagaron las llamas.

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El Cuerpo de Bomberos de Cartagena acudió rápidamente al lugar de los hechos para contener la conflagración, logrando sofocar el fuego antes de que este alcanzara las viviendas colindantes.

Según el reporte entregado por el organismo de socorro, entre los vehículos afectados se encuentran los identificados con las placas EXU-909, TFO-317, WGO-214 y FXT-564, además de otros automotores involucrados en la conflagración.

Tras las intensas maniobras de control, se confirmó que afortunadamente el incidente no dejó personas heridas ni pérdidas humanas.

Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. De manera preliminar, se indicó que el hecho podría estar relacionado con trabajos de soldadura que se realizaban en el lugar; sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante los análisis técnicos correspondientes.

Mientras tanto, los conductores y propietarios afectados lamentan las millonarias pérdidas materiales que detienen por completo su actividad laboral diaria.