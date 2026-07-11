Capturan en María la Baja a sujeto que hurtó un celular

La Policía Nacional continúa obteniendo importantes resultados en la lucha frontal contra el hurto. En las últimas horas, uniformados de la Zona de Atención lograron la captura en flagrancia de un presunto delincuente de 18 años de edad, señalado de participar en el hurto de un teléfono celular, gracias a la rápida y oportuna reacción de los policías desplegados en el municipio de María La Baja.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos se registraron luego de que la central de comunicaciones alertara sobre un sujeto que se movilizaba en una motocicleta de color rojo por la Ruta 90, tras cometer un hurto en el sector de La Cruz del Vizo. De inmediato, los uniformados activaron un plan candado en el sector de los reductores, donde ubicaron al ciudadano con las características informadas.

Al detener la motocicleta y practicarle un registro, los policías encontraron en su poder un teléfono celular iPhone de color azul oscuro que había sido reportado como hurtado. Minutos después, la víctima llegó al lugar y señaló al capturado como una de las personas que momentos antes le había hurtado su equipo móvil en una estación de servicio, permitiendo materializar su captura en flagrancia.

De acuerdo con la información suministrada por la víctima y un video que hace parte del material probatorio que se encuentra en proceso de investigación, el hurto del teléfono celular habría sido cometido mediante la intimidación con arma de fuego.

La Policía Nacional adelanta las investigaciones correspondientes para identificar, ubicar y capturar a la otra persona que presuntamente participó en este hecho delictivo.

Durante el procedimiento fue recuperado el equipo móvil y además fue inmovilizada una motocicleta de color rojo, utilizada para la comisión del hecho.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto y, en las próximas horas, un juez de la República definirá su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “La rápida reacción de nuestros uniformados permitió recuperar el bien de la víctima y capturar a uno de los presuntos responsables. Continuaremos fortaleciendo las acciones operativas y avanzando en la investigación para lograr la captura del otro implicado y garantizar la seguridad de todos los bolivarenses.”