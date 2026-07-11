Armada de Colombia rescata a tres pescadores de Tierra Bomba tras durar 19 horas a la deriva

A dos días de finalizar la temporada vacacional de mitad de año, en la mañana de este sábado fueron rescatados tres pescadores oriundos de la isla de Tierra bomba, quienes completaban más de 19 horas a la deriva, luego que, el motor que propulsaba su embarcación se le desajustará el tornillo que lo sostenía, provocando su inminente caída y hundimiento al agua.

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El hecho se registró sobre las 08:30 a 12 millas náuticas de Isla Tintipán en el archipiélago de San Bernardo, zona insular del departamento de Bolívar. Según lo manifestado por los pescadores al presentarse la emergencia, en la madrugada de este sábado fueron avistados por un velero que navegaba por la zona de nombre AMANDE, quien de inmediato dio aviso a la Armada de Colombia, que desplegó hasta la zona una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Coveñas para acompañar el remolque seguro hasta las islas del Rosario donde posteriormente fueron asistidos por una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Cartagena, brindándoles primeros auxilios, hidratación y alimentación.

Al verificar sus condiciones, los tres pescadores: Oscar Moncaris de 54 años, José Ángel Moscaris de 54 años y Henelsis Moncaris, de 60 años, fueron trasladados hasta la Estación de Guardacostas de Cartagena donde eran esperados por una ambulancia del Hospital Naval para una valoración médica más detallada. Finalmente, los tres rescatados y su embarcación fueron llevados hasta la isla de Tierra Bomba para reencontrarse con sus familiares.

La Armada de Colombia hace un llamado a la comunidad marítima para que antes de hacerse a la mar verifiquen el estado de sus embarcaciones, así como sus sistemas de propulsión y comunicación, además de cumplir con las normas marítimas de seguridad, en especial el uso de chaleco salvavidas y reportar cualquier emergencia en la línea telefónica 146 o en el canal 16 VHF Marino.