Alcaldía de Arenal del Sur rechaza ataque con drones contra Estación de Policía

La Alcaldía de Arenal del Sur, en cabeza del mandatario Ramón Zayas Fonseca, condenó el cobarde atentado terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos que destruyó por completo la infraestructura de la Estación de Policía local.

El mandatario local rechazó de manera contundente estas acciones violentas que alteran la tranquilidad del territorio y ponen en riesgo la vida de los habitantes, confirmando además que la fuerte explosión dejó cuatro uniformados heridos, entre ellos el subintendente Edinson Garrido Álvarez y el patrullero Jersón Alfredo Tutistar Quintana.

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A través de un comunicado oficial, la Administración Municipal expresó su total solidaridad con los integrantes de la Policía Nacional lesionados y con las familias que residen en los alrededores de la sede policial, quienes sufrieron afectaciones emocionales por el impacto de las detonaciones.

Ante la gravedad de los hechos, Zayas Fonseca lanzó un vehemente llamado a los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario: “Nuestros niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y campesinos no pueden seguir siendo víctimas de acciones que solo generan dolor, incertidumbre y atraso para nuestras comunidades”, enfatizó el alcalde, insistiendo en que el municipio merece vivir en paz.

Desde los primeros minutos posteriores al ataque, el gobierno local activó una coordinación permanente con la Fuerza Pública y la Gobernación de Bolívar para atender la emergencia, acompañar a los damnificados y reforzar los esquemas de seguridad en la zona.

Cabe recordar que el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, se sumó al rechazo de este atentado a través de su cuenta de X, donde atribuyó preliminarmente la acción criminal al ELN y alertó sobre el deterioro del orden público en el sur del departamento, comparando la situación con las crisis de seguridad que se viven en el Catatumbo y el Cauca.