Afinia avanza en mejoras del servicio con interrupciones programadas en Bolívar y sur del Magdalena

Cinco municipios estarán sin servicio de energía eléctrica este 16 de junio en Córdoba. Foto: prensa Afinia.

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Este el 6 al 12 julio se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

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LUNES, 6 DE JULIO

Circuito Bayunca 3 De 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena; Bayunca: zona urbana de Bayunca: barrio El Ceibal, calle El Progreso, calle San Antonio, sector El Torito, calle Media Tapa, sector Sinaí, Los Manguitos, sector Arriba y Calle Grande.

Circuito Santa Ana (Magangué) De 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de: 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En Mompox; zona rural: Santa Teresita, La Rinconada y Loma de Simón. De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Municipios: Talaigua Nuevo, Mompox y Santa Ana. Sectores: En Talaigua Nuevo: Los Mangos y El Vesubio. En Santa Ana: San Fernando. En Mompox: Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaymaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera y Los Piñones.

Circuito Zambrano 3 De: 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En Córdoba; zona urbana del municipio de Córdoba (Bolívar). Zona rural: San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito y Tacamocho.

MARTES, 07 DE JULIO

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 4:00 p. m. a 4:30 p. m. En Mahates; zona rural: finca de Amontes. De 8:00 a. m. a 4:30 p. m. En San Juan Nepomuceno y Mahates. Sectores: En San Juan Nepomuceno: San Cayetano. En Mahates: Mandinga, finca Lamba, finca Oropel, Bafin, finca La Esperanza, finca San Diego, El Guayabal, vía Malagana–Mandinga y sectores aledaños, y vía Malagana–San Cayetano y sectores aledaños.

MIÉRCOLES, 8 DE JULIO

Circuito Piza: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En Achí (Bolívar), Majagual. Zona Urbana de Achí (Bolívar). Zona rural de Achí (Bolívar): Sincerín, Mao, Los Nisperos, Puerto Pety, Nueva Esperanza, Gallego Arriba, Villa Isabel, Santa Fe, Peralta, Llave Sur, Providencia, Venezuela. Zona rural de Majagual: La Ladera, El Jobo, Pueblo Nuevo, Santander, Las Flórez, Palomar, Santa Teresa, Coroncoro, Las Llaves Norte, El Palmar, Zapata, Piza.

Circuito Chambacú 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena; zona urbana de Cartagena: barrios Loma Fresca, Petare, Los Comuneros, Pablo VI, República del Caribe, Palestina y Daniel Lemaitre; sectores La Paz, Paraíso II y El Sinaí, carrera 20 con calle 54.

Circuito Cospique 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena; zona urbana de Cartagena: barrio Puerta de Hierro, sector carrera 56 con calle 60D, carrera 57 (calle del Ferrocarril) y calle 60A; barrios Arroz Barato y Cerros de Albornoz; vía Troncal Mamonal-Gambote.

Circuito El Carmen 2 de 7:20 a. m. a 5:10 p. m. En El Carmen de Bolívar; zona urbana, barrios El Paraíso, Las Tunas, Mateo Gómez y La Candelaria.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Magangué, San Pedro (Sucre) y Buenavista (Sucre): zona rural de San Pedro (Sucre): Numancia y San José. Zona rural de Buenavista (Sucre): Las Chicas y Los Anones. Zona rural de Magangué: Henequén, El Cuatro, Florencia, Juan Arias, vía Henequén a Camilo Torres y vía Camilo Torres a Cascajal.

Línea 582 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En Morales, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo (Bolívar): zona urbana y rural de los municipios de Morales, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo. Corregimientos de Simití: Monterrey, San Blas, Ánimas Bajas, San Luis y Sabanas de San Luis. Corregimientos de San Pablo: Cañabrava, Pozo Azul y Santo Domingo. Corregimientos de Santa Rosa del Sur: Arrayanes, San Isidro, San Francisco, Los Canelos y San Benito.

Circuito Ternera 2 de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. En Turbaco: zona urbana: La Conquista, Los Laureles, Guadalupe, urbanización Cabañas del Rey y urbanización Brisas del Nisperal. Zona rural: Cañaveral, San José de Chiquito, finca La Cabaña, finca Puerta Abierta, finca Villa Rosa, Pueblo Nuevo, finca San Antonieta, finca El Refugio, finca El Carajo, finca Casa Verde, finca 89, urbanización Melina Real, finca 92, finca Sabaneta, Amaury Figueroa, finca Coquera, y sectores aledaños a las vías Turbaco–Cañaveral y Turbaco–San José de Chiquito.

Circuito Manzanillo 2 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Cartagena: zona urbana de Cartagena: La Boquilla, sectores carrera 9 entre calles 35 y 92, Centro de Convenciones Las Américas, edificio Los Morros vía a La Boquilla, carrera 11 con calle 61, avenida 90 puente Caño Luisa, Anillo Vial, edificio Seway, carrera 15 con calle 51, Las Mellas calle 78 y Centro de Eventos Caribe Tropical. Zona rural de Cartagena: Puerto Rey, Tierra Baja, finca Santa María, vía a Puerto Rey y sectores aledaños.

JUEVES, 09 DE JULIO

Circuito Ternera 7: De 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: zona urbana, sector Parque Heredia, conjuntos Malibú I, Malibú II y conjunto Candil.

Circuito Villa Estrella 4: De 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En Cartagena: zona urbana, sectores del barrio El Pozón: calle Barranquilla entre transversal 60 y transversal 67B; calle del Colegio (carrera 89) entre transversal 60 y transversal 67B; carrera 91A entre calle del Terraplén y calle Miramar; desde la calle del Terraplén hasta la calle 90A entre la transversal 73A y la transversal 73D.

VIERNES, 10 DE JULIO

Circuito Calamar 1: De 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En Calamar: zona urbana del municipio, sectores barrio Sur y La Fortuna.

Circuito Gambote 4: De 8:00 a. m. a 3:00 p. m. En Mahates: calle 10 con carrera 36, barrio El Guayana.

Circuito Mamonal 5: De 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena y Turbana: sectores de Mamonal: vía Pasacaballos, variante Gambote, Exxomobil, Colterminales, Dexton, Oiltaking, Refisal, Bunkersoil, Abocol, Terpel Eneris S. A. S. (planta de lubricantes), Reficar, estación Promigas y Ajover. En Turbana: calle 7 con carrera 15, sector Puerto Badel; finca Los Morelos y variante a Mamonal.

Circuito Mamonal 6: De 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: sectores de Mamonal, Maltería (Bavaria), carretera Los Dolores kilómetro 4, vía Barú kilómetro 1, kilómetro 14 Maltería Muelles, entrada a Pasacaballos y sectores aledaños a Maltería Tropical.

Circuito Mamonal 8: De 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: zona rural, corregimiento de Pasacaballos, vía Puerto Badel, vereda Bajo del Tigre y finca La Mano de Dios.

Circuito Mamonal 9: De 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: zona rural de Barú, Ararca, Santa Ana, Isla Draga, Isla Abanico y sectores aledaños a la vía Barú - Playa Blanca.

Circuito Puerto Bahía: De 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: zona rural de Pasacaballos (Bolívar), sector Sociedad Portuaria Puerto Bahía y Puerto Bahía.

Circuito Manzanillo 4: De 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: zona rural de La Boquilla, sectores Cielo Mar, Villas del Viento, Hotel Las Américas, edificio Terrazino, edificio Los Morros, edificio Hotel La Alianza, Hotel Spiaggia, Mediterránea Towers, Oceani Towers, edificio Martinique, edificio Ferrara y Hotel Derust Beach.

Circuito Talaigua Nuevo 2: De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Santa Ana, Talaigua Nuevo y Santa Bárbara de Pinto: zona rural de Talaigua Nuevo: El Porvenir, Ladera de San Martín, El Peñón Durán, Patico y Talaigua Viejo. Zona urbana y rural de Santa Bárbara de Pinto: San Pedro. Zona rural de Santa Ana: Barro Blanco.

Circuito Villa Estrella 3: De 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En Cartagena: zona urbana, urbanización Villas de La Candelaria.

Circuito Zaragocilla 10: De 7:30 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: zona urbana, Parque La Paz, sector Los Calamares.

SÁBADO, 11 DE JULIO

Circuito Bosque 11: De 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: zona urbana, barrio San Francisco, sectores calle 72A con carrera 21 (calle de Los Fundadores), calle 75, calle 71 y carrera 17B; barrio Santa María, sectores calle 70D y carrera 70A con carreras 15, 14A y 14, edificio Baluarte del Caribe; barrio Daniel Lemaitre, sectores urbanización El Virrey y carrera 17 con calles 70B y 70D; barrio 7 de Agosto, sectores calle 76 con carreras 16A, 15A y 14A.

Circuito Candelaria 1: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: sector barrio Nelson Mandela y carrera 96A entre calles 1 y 3; carrera 92B entre calles 3 y 1, sector Campo Bello III.

Circuito Hatillo de Loba 1: De 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En Hatillo de Loba: zona urbana del municipio. Zona rural: Juana Sánchez, vía Juana Sánchez - Hatillo de Loba y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Marialabaja 1: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En María La Baja: calle 22 entre carreras 11 y 12, barrio Arroyo Abajo.

Circuito San Jacinto 1: De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En San Jacinto, San Juan Nepomuceno y El Guamo: zona urbana de San Jacinto, barrios La Paz, Cerro Maco, Brasilar, Villa Alegría, Paraíso y Las Mercedes. Zona rural de San Juan Nepomuceno: Las Porqueras, San Agustín, Los Nogales y El Palmar. Zona rural de El Guamo: Tasajera, Robles y Nervití.

Circuito Zambrano 3: De 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En Córdoba (Bolívar): zona urbana del municipio. Zona rural: San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito y Tacamocho.

DOMINGO, 12 DE JULIO

Circuito Ternera 13: De 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena, Turbaco (Bolívar) y Turbana: zona urbana y rural del municipio de Turbana y corregimiento de Ballestas; sectores aledaños a la vía Turbana-Membrillal y a la vía Turbana-Turbaco. En Turbaco: barrios Nueva Colombia, El Remanso, Media Tapa, urbanización Los Manguitos, San Pedro y urbanización Altos de San Parejo. Zona rural de Turbaco: Puente Honda, Los Naranjos, Los Cerritos, Loma de Piedra, Las Marías y Los Cerritos. Zona rural de Cartagena: urbanización Los Campanos, Club Campestre y urbanización Recinto Campestre.

Circuito Ternera 14: De 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: Alameda La Victoria; desde la carrera 78 hasta la carrera 79 entre calles 24 y 28, sector barrio El Socorro; barrio San Fernando; calle 28 entre carreras 75 y 79, barrio Santa Mónica.

Circuito Ternera 16: De 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena y Turbaco: urbanizaciones Asturias, Villagrande de Indias, Bosque de La Ceiba, Villa Andrea, Horizonte, San ngel y El Rodeo; condominio La Pradera I; Huellas de Alberto Uribe; Huellas de San Pablo; Tubo Caribe; Universidad Tecnológica; carretera vía El Pozón-Policarpa; variante Mamonal-Gambote, sector Bajo Miranda; avenida Terminal de Transporte; Terminal de Transporte; avenida Pedro de Heredia, Centro Industrial. Finca Llave de Oro.

Circuito Ternera 17: De 2:30 p. m. a 4:30 p. m. En Cartagena: zona urbana, barrios Los Alpes, Providencia, Chapacúa, La Concepción, Anita, El Gallo, Trece de Junio y parcialmente Viejo Porvenir; diagonal 32 entre transversales 71D y 74; transversal 71D y transversal 72A entre diagonal 32 y diagonal 31L; carrera 80E entre diagonal 32 y calle 31, sector barrio El Recreo.

Circuito Ternera 3: De 2:30 p. m. a 4:30 p. m. En Cartagena: zona urbana, Centro Industrial Ternera; calle 31 con carrera 91, sector Ternera; Cárcel de Ternera; Los Ciruelos; urbanización San Buenaventura; urbanización Villa del Sol; Cementerio Jardines de Cartagena; barrios Santa Mónica, Santa Lucía y San Pedro; carrera 70 hasta la carrera 71 entre la avenida Pedro de Heredia y la diagonal 32, sector La Concepción.

Circuito Ternera 8: De 2:30 p. m. a 4:30 p. m. En Cartagena: zona urbana, estación de servicio Terpel San Ignacio; desde la carrera 83 hasta la carrera 85 con calle 26A, sector Los Cerezos; avenida Pedro de Heredia con carrera 80, sector El Recreo; avenida Pedro de Heredia hasta la diagonal 32 con carreras 70 y 71, sector La Concepción; barrios El Gallo, Providencia, Anita, Villa Rosita y Villa Zuldany; conjunto Manaos; condominios Copacabana y Guanabara; urbanizaciones Los Cocos y Torres de Sevilla; calle 35 hasta la calle 41 entre carreras 87 y 92, sector Villa Estrella. transversal 65 hasta la carrera 81 entre calles 35 y 41A, sector Villa Estrella.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles Afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.