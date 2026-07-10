Víctimas de incendio en Almería, España son de distintas nacionalidades

A picture taken on July 10, 2026 shows a helicopter droping water in the area of a wildfire that killed 11 near Los Gallardos, in Almeria Province. Eleven people were killed and 19 are missing after a wildfire in Bedar, in Los Gallardos district, with four victims who may have been British who were burned in their car, authorities said. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) / JOSE JORDAN

Las víctimas del incendio que dejó al menos 12 muertos en la provincia de Almería, en el sur de España, donde viven muchos británicos, son de varias nacionalidades, confirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Las autoridades también reportaron que 23 personas siguen sin ser localizadas y hay ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad.

“No nos podemos anticipar. Hay personas extranjeras, pero hasta que no se produzca la identificación de las mismas” no se podrán ofrecer más detalles, declaró el ministro a la prensa en el lugar del siniestro, sin dar más detalles, a la espera de que se realicen las autopsias para identificar los cuerpos. Los equipos de extinción tratan de controlar el fuego en un contexto marcado por el viento y las dificultades del terreno.

Además, el ministro aseguró que la Guardia Civil de España sigue en la búsqueda de víctimas desde que se confirmó la duodécima muerte.

Respecto a los heridos, se mantiene la cifra de ocho personas, cuatro de mayor gravedad que presentan quemaduras severas y han sido trasladados al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y otros cuatro que reciben asistencia médica en Almería.

¿Dónde fue el incendio?

Recordemos que el fuego se desató este jueves en la zona de Los Gallardos, llena de barrancos y casas diseminadas, según las primeras investigaciones.

En esta zona, a pocos kilómetros del Mediterráneo andaluz y entre la sinuosa orografía de Almería, residen numerosos extranjeros, que llegan atraídos por el sol y la tranquilidad.