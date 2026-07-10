Víctimas de incendio en Almería, España son de distintas nacionalidades
A los doce muertos reportados más temprano, se suman ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad. Más de 1.000 personas han sido evacuadas.
Las víctimas del incendio que dejó al menos 12 muertos en la provincia de Almería, en el sur de España, donde viven muchos británicos, son de varias nacionalidades, confirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Las autoridades también reportaron que 23 personas siguen sin ser localizadas y hay ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad.
“No nos podemos anticipar. Hay personas extranjeras, pero hasta que no se produzca la identificación de las mismas” no se podrán ofrecer más detalles, declaró el ministro a la prensa en el lugar del siniestro, sin dar más detalles, a la espera de que se realicen las autopsias para identificar los cuerpos. Los equipos de extinción tratan de controlar el fuego en un contexto marcado por el viento y las dificultades del terreno.
Además, el ministro aseguró que la Guardia Civil de España sigue en la búsqueda de víctimas desde que se confirmó la duodécima muerte.
Respecto a los heridos, se mantiene la cifra de ocho personas, cuatro de mayor gravedad que presentan quemaduras severas y han sido trasladados al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y otros cuatro que reciben asistencia médica en Almería.
¿Dónde fue el incendio?
Recordemos que el fuego se desató este jueves en la zona de Los Gallardos, llena de barrancos y casas diseminadas, según las primeras investigaciones.
En esta zona, a pocos kilómetros del Mediterráneo andaluz y entre la sinuosa orografía de Almería, residen numerosos extranjeros, que llegan atraídos por el sol y la tranquilidad.