Secretaría del Interior reporta disminución de homicidios y hurtos en lo corrido del año

El Concejo Distrital de Cartagena analizó el informe de gestión de la Secretaría del Interior, dependencia que expuso un balance de sus acciones operativas, administrativas y de seguridad en las tres localidades de la ciudad, con corte al 15 de mayo de 2026.

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Durante el periodo evaluado, la entidad reportó la realización de 929 intervenciones que incluyeron operativos, brigadas, Puestos de Mando Unificado (PMU) y reuniones comunitarias. Asimismo, las autoridades inspeccionaron 190 establecimientos comerciales, efectuaron controles de seguridad a 1.506 personas y sensibilizaron a 234 vendedores sobre normas de convivencia, con especial énfasis en la zona histórica, turística y patrimonial del Distrito.

En materia de seguridad, el informe destacó una disminución en varios indicadores de criminalidad en comparación con el mismo periodo de 2025: el hurto a personas bajó un 64,4 %, los homicidios disminuyeron un 39,5 %, la violencia intrafamiliar se redujo un 31,8 % y los delitos sexuales cayeron un 35,1 %. No obstante, la Secretaría encendió las alarmas ante un incremento del 50,7 % en los casos de extorsión, aumento que atribuyó al fortalecimiento de grupos armados organizados y que demanda una articulación urgente con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía.

Finalmente, en el componente administrativo y financiero, la cartera del Interior reportó una ejecución presupuestal de $23.240 millones, lo que equivale al 16,07 % del presupuesto asignado para la vigencia. De igual manera, se informó la suscripción de 716 contratos de prestación de servicios por un valor superior a los $13.486 millones.