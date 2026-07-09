Condiciones climáticas en Córdoba: autoridades advierten sobre continuidad de lluvias

Montería

Las autoridades mantienen las alertas en Córdoba ante la continuidad de lluvias e intensos vientos durante este 9 y 10 de julio de 2026. En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para que esté atenta ante posibles crecientes en afluentes del río Sinú.

“El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reporta hoy precipitaciones sobre el noroccidente del país y probabilidad de lluvias en sectores de Córdoba en las próximas horas. Además, advierte la posibilidad de crecientes en afluentes del río Sinú. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que se informe a través de canales oficiales”, sostuvo la Gobernación de Córdoba.

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Por su parte, la administración municipal señaló que las intensas lluvias serían el resultado de una onda tropical que habrían ingresado a esta sección del país.

“Durante las próximas 72 horas se prevé el ingreso de una onda tropical, lo que podría favorecer la ocurrencia de lluvias y tormentas de manera sectorizada en la ciudad. La mayor probabilidad de precipitaciones se espera entre el 8 y 9 de julio, por lo que es importante que la comunidad esté preparada para los cambios bruscos en las condiciones del tiempo, que pueden incluir lluvias, ráfagas de viento y descargas eléctrica”, estableció.

Finalmente, la Alcaldía de Montería indicó que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas para mantener informada a la comunidad en tiempo real, teniendo en cuenta que tres personas fallecieron recientemente por la caída de árboles y líneas de alta tensión, como consecuencia de vientos huracanados y fuertes lluvias. Los lamentables casos se reportaron en San Carlos, San Pelayo y en la vía Montería – Arboletes (Antioquia).