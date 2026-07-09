Condiciones climáticas en Córdoba: autoridades advierten sobre continuidad de lluvias
La Gobernación de Córdoba alertó sobre posibilidad de crecientes en afluentes del río Sinú
Montería
Las autoridades mantienen las alertas en Córdoba ante la continuidad de lluvias e intensos vientos durante este 9 y 10 de julio de 2026. En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para que esté atenta ante posibles crecientes en afluentes del río Sinú.
“El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reporta hoy precipitaciones sobre el noroccidente del país y probabilidad de lluvias en sectores de Córdoba en las próximas horas. Además, advierte la posibilidad de crecientes en afluentes del río Sinú. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que se informe a través de canales oficiales”, sostuvo la Gobernación de Córdoba.
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Por su parte, la administración municipal señaló que las intensas lluvias serían el resultado de una onda tropical que habrían ingresado a esta sección del país.
“Durante las próximas 72 horas se prevé el ingreso de una onda tropical, lo que podría favorecer la ocurrencia de lluvias y tormentas de manera sectorizada en la ciudad. La mayor probabilidad de precipitaciones se espera entre el 8 y 9 de julio, por lo que es importante que la comunidad esté preparada para los cambios bruscos en las condiciones del tiempo, que pueden incluir lluvias, ráfagas de viento y descargas eléctrica”, estableció.
Finalmente, la Alcaldía de Montería indicó que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas para mantener informada a la comunidad en tiempo real, teniendo en cuenta que tres personas fallecieron recientemente por la caída de árboles y líneas de alta tensión, como consecuencia de vientos huracanados y fuertes lluvias. Los lamentables casos se reportaron en San Carlos, San Pelayo y en la vía Montería – Arboletes (Antioquia).
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...