Peticiones del presidente electo, Abelardo De La Espriella, a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, recibió de manos del alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Leonardo Caro, un cuadro de la Virgen del Rosario / Foto: Suministrada.

Chiquinquirá

Aunque el presidente no habló, si publicó un mensaje en el que le hizo varias peticiones a la reina y patrona de Colombia.

“Hoy ponemos bajo tu amparo el don sagrado de la vida. Que toda vida humana sea respetada, protegida y defendida desde su concepción hasta su muerte natural. Que desaparezcan la indiferencia, la violencia, el descarte y toda amenaza contra la dignidad de la persona humana. Ayúdanos a construir una cultura de la vida, del amor y de la solidaridad”, dijo el presidente quien después de la ceremonia salió a una reunión con la Junta Directiva del Banco de la República.

Durante la ceremonia el alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Leonardo Caro, le entregó al presidente electo Abelardo De La Espriella un cuadro de la Virgen del Rosario y aprovechó para hablar con él y pedirle apoyo para varios proyectos del municipio, el principal el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio, una de las necesidades más sentidas de Chiquinquirá.

A la ceremonia asistieron el líder del empalme en Transporte e Infraestructura y excandidato al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional, Juan Camilo Ostos, el representante electo por Boyacá, Yamit Noe Hurtado, el excongresista, Wilmer Castellanos, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey y el exgobernador de Cundinamarca, Nicolás García, por la gobernación de Boyacá no hubo delegación.