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10 jul 2026 Actualizado 15:36

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OTAN salió fuerte y unida tras la cumbre; Trump apoya a Ucrania mucho más: diputado Riho Terras

OTAN salió fuerte y unida tras la cumbre; Trump apoya a Ucrania mucho más: diputado Riho Terras

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El vicepresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo y excomandante de las Fuerzas de Defensa de Estonia, Riho Terras, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que la más reciente cumbre de la OTAN dejó un mensaje claro sobre la fortaleza de la alianza militar y el respaldo a Ucrania.

De acuerdo con Terras, quienes esperaban divisiones dentro de la organización “fracasaron” ya que la OTAN demostró unidad frente a los desafíos internacionales, especialmente en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania y la tensión en Medio Oriente.

“Rusia tiene un problema real”

El eurodiputado destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado el apoyo a Ucrania respecto a etapas anteriores.

Terras aseguró que Washington aceptó trabajar junto a Ucrania en la producción de misiles Patriot y que además suministró misiles Tomahawk a Alemania, decisiones que, a su juicio, fortalecen la capacidad de defensa de la alianza.

Rusia tiene un problema real ahora”, afirmó.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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