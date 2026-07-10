OTAN salió fuerte y unida tras la cumbre; Trump apoya a Ucrania mucho más: diputado Riho Terras
OTAN salió fuerte y unida tras la cumbre; Trump apoya a Ucrania mucho más: diputado Riho Terras
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El vicepresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo y excomandante de las Fuerzas de Defensa de Estonia, Riho Terras, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que la más reciente cumbre de la OTAN dejó un mensaje claro sobre la fortaleza de la alianza militar y el respaldo a Ucrania.
De acuerdo con Terras, quienes esperaban divisiones dentro de la organización “fracasaron” ya que la OTAN demostró unidad frente a los desafíos internacionales, especialmente en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania y la tensión en Medio Oriente.
“Rusia tiene un problema real”
El eurodiputado destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado el apoyo a Ucrania respecto a etapas anteriores.
Terras aseguró que Washington aceptó trabajar junto a Ucrania en la producción de misiles Patriot y que además suministró misiles Tomahawk a Alemania, decisiones que, a su juicio, fortalecen la capacidad de defensa de la alianza.
“Rusia tiene un problema real ahora”, afirmó.
En desarrollo...
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...