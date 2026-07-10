Intento de hurto de cableado ocasionó interrupción del servicio en el circuito Manzanillo 2: Afinia

Un intento de hurto de cableado perteneciente a la infraestructura eléctrica de Afinia, filial del Grupo EPM, ocasionó la interrupción del servicio de energía registrada en la mañana de este jueves sobre el circuito Manzanillo 2, que abastece a usuarios de la zona norte de Cartagena.

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Tras presentarse la falla, personal técnico realizó una inspección sobre el circuito y encontró, en inmediaciones del corregimiento de La Boquilla, un registro subterráneo violentado al intentaron sustraer el cableado eléctrico, provocando daños en la red y la consecuente interrupción del servicio.

En estos momentos, cuadrillas especializadas adelantan las labores de reparación y reposición de la infraestructura afectada para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La empresa rechaza de manera contundente estos actos delictivos, que ponen en riesgo la vida de quienes los cometen, afectan la continuidad del servicio para miles de usuarios y generan cuantiosas pérdidas económicas.

Finalmente, Afinia hace un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el hurto o vandalismo de la infraestructura eléctrica a través de la Línea Ética 01 8000 522955, la línea de atención 115, los canales oficiales de Afinia (sitio web y AfiniApp) o la línea 123 de la Policía Nacional cuando se trate de una situación de riesgo o de flagrancia.