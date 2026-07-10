El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gobierno desmiente que 800 colegios privados hayan cerrado y prepara resolución con nuevos costos

El Ministerio de Educación le salió al paso de las versiones que hablan del cierre de 800 colegios privados en Colombia y aseguró que esa cifra no corresponde a la realidad.

Según el director de Cobertura y Equidad, Mauricio Katz, entre 2022 y 2025 únicamente han cerrado 83 instituciones educativas privadas, de acuerdo con el Directorio Único de Establecimientos Educativos, y pese a esa cifra, el funcionario afirmó que la educación privada “goza de buena salud” y que no enfrenta una crisis estructural.

“Las cifras oficiales que maneja el Ministerio de Educación Nacional muestran que entre el año 2022 y el año 2025 el cierre de colegios privados ha sido de 83 establecimientos”, señaló Katz.

El funcionario explicó que el cierre de instituciones hace parte de la dinámica normal del sector y está relacionado con cambios en la demanda educativa.

Indicó que actualmente cerca de 1,9 millones de estudiantes permanecen matriculados en colegios privados y que entre 2024 y 2025 la matrícula disminuyó en aproximadamente 10.000 estudiantes.

Según Katz, esa reducción responde principalmente a factores demográficos y sociales.

“La reducción ostensible de la tasa de natalidad en Colombia, que se aceleró en la pospandemia, y los cambios culturales que llevan a modalidades como la educación virtual y la educación en casa han influido en la matrícula”, explicó.

El director agregó que la cifra de 800 colegios cerrados podría corresponder a un período mucho más amplio, posiblemente desde 2011 o 2014, pero insistió en que no refleja la situación de los últimos años.

Ministerio advierte sobre cobros indebidos

Durante la entrevista, Katz también respondió a las inquietudes de los padres de familia por el incremento en las pensiones y otros cobros realizados por algunos colegios privados.

Recordó que el Ministerio regula anualmente el aumento de las tarifas mediante una resolución y reiteró que existen cobros que están expresamente prohibidos.

“El ministerio prohíbe cobros adicionales que no estén convenidos o que sean exorbitantes. Me refiero, por ejemplo, al establecimiento de bonos para mantener el cupo, rifas, bazares u otro tipo de actividades que no están reguladas.”

Además, recordó que la inspección y vigilancia de estos cobros corresponde a las secretarías de Educación de cada entidad territorial, que son las encargadas de atender las quejas de los padres de familia.

Así sería el incremento de pensiones para 2027

Katz confirmó que el Ministerio ya publicó el proyecto de resolución que fija los criterios para el aumento de las tarifas de los colegios privados en 2027.

La propuesta contempla incrementos que oscilarían entre 7,2 % y 11,4 %, dependiendo de diferentes variables como:

El comportamiento del IPC anual, actualmente en 6,14 %.

La permanencia de los estudiantes en cada institución.

Los esfuerzos en inclusión educativa para estudiantes con discapacidad o trastornos del aprendizaje.

El nivel salarial de los docentes, otorgando incentivos a los colegios que pagan al menos el 80 % de lo que reciben los maestros del sector oficial.

El funcionario precisó que el documento continúa en etapa de consulta pública y que las observaciones de ciudadanos y colegios serán analizadas antes de expedir la resolución definitiva, prevista para agosto.

Con esa norma, los establecimientos podrán definir oficialmente las tarifas que cobrarán durante el calendario académico de 2027.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: