Familia de Andrés Camilo Cotrina, desaparecido en Bogotá pide ayuda para encontrarlo

Desde el pasado lunes 6 de julio, se encuentra desaparecido el joven Andrés Camilo Cotrina Vidal de 27 años de edad en la ciudad de Bogotá. Ese día se comunicó con su mamá por Whatsapp, dijo que se iba a quedar en la casa de una amiga y no se volvió a saber de él.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Luis Cotrina, hermano del desaparecido habló con Julio Sánchez Cristo y le entregó más detalles sobre él para poder reconocerlo.

Lo que se sabe de la desaparición:

Andrés Camilo Cotrina Vidal de 27 años de edad está desaparecido desde el día lunes 06 de julio, ese día él salió de la casa sin rumbo claro, “nosotros no estamos enterados de a dónde salió, no nos contó nada. Él salió a eso de las 9:40 de la mañana, hora en la que mi madre y yo nos encontramos trabajando. Entonces no vimos que él había salido. Él logra comunicarse con mi mamá el lunes en la noche, le expresa que se va a quedar con una amiga, cosa que es mentira, y dice que está bien, que llega el día martes a la casa”, contó Luis Cotrina, hermano del desaparecido.

El martes en la mañana el último mensaje que recibe la mamá de Andrés Camilo es que él ya está en la casa, pero no es así, sobre las 10:46 a.m. se desconectó su teléfono y hasta el momento su familia no ha tenido más información de él.

Descripción de Andrés Camilo Cotrina:

Estos son algunos detalles que dio su hermano en Caracol Radio sobre la descripción de cómo estaba vestido la última vez que se le vio:

“Por testimonios de los porteros del conjunto y las grabaciones de las cámaras, pudimos establecer que él, en ese momento, el día de la desaparición, llevaba una chaqueta de jean azul oscura, una camiseta beige, una gorra color oscura y una maleta negra con detalles en rojo. Mi hermano tiene barba, de cabello lacio, de tez morena y preguntó un dato diferencial, él sufre de una parálisis cerebral desde el momento de su nacimiento él al momento de hablar se entiende, pero se enreda un poco al momento de hablar entonces eso también puede ayudar al momento de la búsqueda”.

¿Cómo se puede reportar si tienen información del paradero de Andrés Camilo Cotrina?:

La Fiscalía de la Nación autorizó el siguiente número para recibir todo tipo de información sobre avistamientos o detalles del paradero del joven bogotano:

305 768 4645

Andrés Camilo Cotrina Vidal fue reportado como desaparecido el lunes 6 de julio de 2026. Ampliar Andrés Camilo Cotrina Vidal fue reportado como desaparecido el lunes 6 de julio de 2026. Cerrar

Si lo ha visto, se puede comunicar también con la línea 123

Familia de Andrés Camilo Cotrina, desaparecido en Bogotá pide ayuda para encontrarlo Ampliar Familia de Andrés Camilo Cotrina, desaparecido en Bogotá pide ayuda para encontrarlo Cerrar

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